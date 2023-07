Klapper i: - Ingen kommentarer

Robert Hansen har absolut intet at sige til, at han tirsdag aften blev hentet af politiet

Skuespilleren Robert Hansen afviser på det kraftigste at udtale sig om, hvorfor han tirsdag aften blev taget med af politiet i forbindelse med en større politiaktion ved hans hjem.

- Jeg har overhovedet ingen kommentarer til jeres lort, siger Robert Hansen til Ekstra Bladet godt et døgn efter, at politiet mødte massivt op på hans adresse i et boligområde på Frederiksberg.

- Kan du bekræfte, at det er rigtigt, at politiet var her i går aftes, og at du blev taget med?

- Jeg kan ikke bekræfte noget som helst. Jeg har overhovedet ingen kommentarer til jer eller noget som helst andet, siger Robert Hansen og lader forstå, så det ikke er til at tage fejl af, at samtalen slutter nu.

Større politiaktion

Ifølge vidner tæt på den 43-årige skuespillers hjem var der fra omkring klokken 19.30 og frem til klokken cirka 23 tirsdag aften massiv politiaktivitet i beboelsesområdet.

Vidnerne fortæller, at Robert Hansen blev taget med på stationen i forbindelse med politiaktionen.

Københavns Politi har tidligere onsdag bekræftet over for Ekstra Bladet, at de har været til stede i området i forbindelse med en politiforretning. Det skete på baggrund af en anmeldelse.

Politiet vil dog ikke oplyse, hvad anmeldelsen gik på, og hvorvidt en person blev anholdt eller sigtet i forbindelse med politiforretningen.

Skaber utryghed

Det er ikke første gang, at politiet bliver kaldt ud til Robert Hansens lejlighed, og det skaber utryghed i opgangen, har en af naboerne tidligere i dag fortalt til Ekstra Bladet.

- Vi har bare en rigtig god opgang generelt. Et godt sammenhold, gode snakke. Det er gode mennesker, der bor her. Men det lægger en kæmpe dæmper på opgangen, siger naboen og fortsætter.

- Stemningen er lortedårlig her, lyder det videre fra naboen, der lader forstå, at flere beboere er utrygge og bange for Robert Hansen.

Naboen ønsker at være anonym, men Ekstra Bladet er bekendt med vedkommendes identitet.