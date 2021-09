Klapper i om Dorph

Onsdag kunne Ekstra Bladet berette, at den tidligere tv-vært Jes Dorph-Petersen har fået nyt job som vært på podcasten 'Dorph', som han udgiver i samarbejde med Bauer Media.

Podcasten vil derfor blandt andet være tilgængelig på RadioPlay, hvor man eksempelvis også kan lytte til programmer fra radiokanalerne Nova og The Voice, som Bauer Media ejer.

Bauer Media er dog mildest talt ikke meget for at tale om deres nye samarbejde.

Da Ekstra Bladet tager kontakt til dem for at få en kommentar til, at de har valgt at arbejde sammen med Jes Dorph-Petersen til trods for de to sager om seksuelle krænkelser, der fik ham fyret fra TV 2, klapper mediehuset nemlig helt i.

- Det har vi ingen kommentarer til, lyder det fra Jim Receveur, der er CEO i Bauer Media.

- Men det er da meget spøjst, at I ikke ønsker at udtale jer om noget som helst om et samarbejde, I selv har indgået?

- Der må jeg igen sige, at vi ikke har nogle kommentarer, lyder det videre fra direktøren, der ikke ønskede at uddybe mere om hvorfor.

Dorph får blandt andre besøg af producer Chief 1. Foto: Bo Heidelberg

Ekstra Bladet ville meget gerne have spurgt Bauer Media ind til, hvilke overvejelser de har gjort sig om at samarbejde med Dorph-Petersen trods anklagerne om seksuelle krænkelser.

Det har dog ikke været muligt at få uddybet.

Jes Dorph-Petersen: Sagen kort I starten af januar kunne Ekstra Bladet på baggrund af en intern mail sendt til medarbejderne på Nordisk Film TV afsløre, at den populære tv-vært Jes Dorph-Petersen var blevet fyret fra selskabet og dermed fjernet som vært på TV2. Det skete efter en ekstern advokatundersøgelse af sager om sexisme og sexchikane på TV2. Det kostede ham til at starte med jobbet som vært på 'Go' aften LIVE', og siden stod det også klart, at MeToo-sagerne også kostede 61-årige Dorph-Petersen jobbet som vært på en dokumentar, der var i støbeskeen og produceret af Deluca Film, og som siden skulle sendes på TV 2. Anklagerne mod Jes Dorph-Petersen drejer sig om to sager fra henholdsvis 2001 og 2003 og kommer fra to kvindelige tidligere praktikanter. Den ene har forklaret, at hun tilbage i 2001 blev inviteret hjem til Jes Dorph-Petersen af en fælles kollega, og under besøget skulle Jes Dorph ifølge kvinden have lagt en hånd over hendes mund og presset hende ned på en briks, hvor han angiveligt tiltvang sig sex med hende. Den anden kvinde forklarer, at hun i 2003 var på et lignende besøg hos Jes Dorph-Petersen med en mandlig kollega. De to mænd lagde ifølge kvinden op til sex, men ifølge hendes forklaring afviste hun. Jes Dorph-Petersen har igennem hele processen nægtet anklagerne, og han har siden klaget til Advokatrådet og Datatilsynet, fordi han føler sig uretfærdigt behandlet i forbindelse med den interne advokatundersøgelse. Vis mere Vis mindre

Er ikke bange

Da Ekstra Bladet onsdag talte med Jes Dorph-Petersen, gjorde han det klart, at han ikke giver meget for dem, der mener, at han ikke har ret til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Derfor frygter han heller ikke, at det nye projekt ender i en shitstorm, lod han fortælle.

- Det er jeg slet ikke nervøs for. Hvis der er enkelte, der synes, at jeg ikke må lave podcast, så må det være sådan. Jeg er af den opfattelse, at den shitstorm, der var mod mig i foråret, har lagt sig. Netkrigerne har i fælles flok fundet noget andet at være vrede over, sagde han og fortsætter:

- Men det sidste, jeg har lyst til, er at være bange. For jeg har ikke noget at være bange for. Jeg vil ikke bøje mig for dem, der synes, jeg skal blive i mørket og holde min mund.

- Men kan du ikke forstå, hvis der er nogle, der synes, at det ikke er i orden, at du bliver ansat så kort efter de her anklager?

- Nej. Jeg er ikke dømt for noget, og jeg har igennem hele forløbet fortalt, at der ikke er noget om sagerne.

