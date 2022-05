Klapper i om kærlighed

Det var med godt humør, at verdensstjernen Alex Høgh Andersen indtog den røde løber til gallapremieren på 'Top Gun: Maverick'.

Men lige præcis sit kærlighedsliv havde Vikings-stjernen ikke mange kommentarer til. Faktisk slet ingen.

- Ingen kommentarer.

Lød det ultrakorte svar, der blev skyllet ned med lidt bobler, fra Alex Høgh Andersen til Ekstra Bladet, da han blev spurgt om, hvordan det står til med kærligheden.

Tilbage i efteråret 2021 flyttede Alex Høgh Andersen tilbage til Danmark. Dengang fortalte han til Se og Hør, at han skulle dele lejlighed med to venner, mens kærligheden skulle han finde på 'et eller andet tidspunkt.'

- Jeg har taget to af mine venner med, så det bliver fremragende. Og så på et eller andet tidspunkt må jeg finde en kone, og så må vi lave et barn på et tidspunkt, lød det dengang det fra Alex Høgh Andersen, da Se og Hør spurgte, om han skulle bo i sin lejlighed alene.

Artiklen fortsætter under billedet . . .

Alex Høgh Andersen havde taget vennerne med til premiere på Top Gun Maverick. Foto: Emil Agerskov

Om det siden efteråret 2021 er lykkedes Alex Høgh Andersen at finde hende, han skal giftes med, eller om han fortsat leder, ville verdensstjernen helst holde for sig selv.

- Man leder vel altid efter ting, der kan gøre ens liv bedre, men som sagt: Ingen kommentarer, lød det fra skuespilleren, der grinende fortsatte:

- Du kan godt droppe det der.

Alex Høgh Andersen slog for alvor sit navn fast international under seriehittet 'Vikings', men cv'et tæller også flere film, blandt andet Ole Bornedals film 'Skyggen i mit øje'.