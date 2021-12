Klapper i: Prisen er hemmelig

Kurator ønsker ikke at fortælle, hvad det har kostet at købe konkursboet Bronuts, men bekræfter at der var flere bud

Da Bronuts 10. december blev begæret konkurs, skete det med en gæld på knap 8,8 millioner kroner - heraf en gæld på fem millioner til staten i form af coronalån.

Onsdag kom det frem, at boet er købt af Lars Langelund Jørgensen, der har betinget sig af, at stifterne Ninos Oraha og Türker Alici bliver en del af Bronuts Group ApS, som det nu hedder. Han ejer 50-66 procent af det nye selskab, mens Türker Alici og Ninos Oraha hver ejer 20-25 procent.

Dermed kan Bronuts genopstå til januar.

Men hvad der konkret er betalt for at købe resterne af donutkæden, ønsker kurator Jens Højmark ikke at oplyse. Han fortæller dog til Ekstra Bladet, at det ikke er alle, der får deres penge.

- Vi har aftalt parterne imellem, at vi holder beløbet for os selv, som i næsten alle andre virksomhedsoverdragelser, siger Jens Højmark, der fortsætter:

- Jeg kan bekræfte, at der var en ret intens opmærksomhed. I forlængelse af det var der en ret stor interesse fra forskellige køber-emner, som vi selvfølgelig har haft en dialog med i sidste uge, og vi har også modtaget flere bud på virksomheden. Analyse af dem og forhandlinger har så gjort, at det her har været det bedste bud for boet. Så der har været flere bydere, ja.

Ikke alle får penge

- Når du siger bedst for boet, er det så ensbetydende med der, hvor der kunne komme flest penge ind?

- Det er det bedste for boet forstået på den måde, at der både vil komme flest penge ind, men jo også minimere kravet mod boet. I sidste ende skal vi jo se på, hvad der er bedst for boet og derved bedst for kreditorerne. Samlet set har dette her været den bedste aftale for boet, siger Jens Højmark.

- Du udtalte til Ekstra Bladet i forbindelse med konkursen, at det var meget, meget sjældent, at man fik den fulde pris for konkursboet. Kan du røbe, om det har været tilfældet her?

- Nej, det har vi ikke. Vi har ikke fået en pris, der gør, at alle kreditorer kan betales. Desværre.

Altså ligger prisen under de 8,8 millioner kroner, gælden var på i virksomheden, og nogle kreditorer står dermed stadig med et tab.

Pæn flok

Kuratoren fortæller videre, at han har været glad for de mange skriverier om konkursen, da den har gjort potentielle købere opmærksomme på, hvad der pludselig var til salg.

- Vi håbede på at få så meget som muligt, men hvis vi ikke kan få en milliard, så må vi jo få det bedst mulige bud under en milliard. Larm er i min verden positivt, fordi det gør, at interesserede købere har hørt om det her og henvendt sig til mig - og der var en pæn flok af dem.

- Nogle af dem har så fundet det interessant nok til at byde på det. Så længe man tager det højeste, så er jeg relativt komfortabel ved at sige, at så er det jo den bedste pris, slutter han.

I en pressemeddelelse angiver den nye virksomhed selv, at varemærkerettigheder og øvrige relevante aktiver opkøbes af Bronuts Group ApS. Fem butikker drives videre, hvilket betyder, at 50 medarbejdere kan beholde deres job.

Der er tale om butikkerne i Åbyhøj, Frederiksgade Aarhus, Kolding, Vesterbro København og Valby. Butikkerne ventes at genåbne i januar, og det skaber glæde hos det nye Bronuts' direktør, Ninos Oraha, der fortæller, at man denne gang vil træde på bremsen.

- 2022 bliver et år, hvor vi lige rykker lidt tilbage på banen. Det handler om at få styr på vores forretning mere end det handler om at åbne nye butikker. Nu skal vi gøre konceptet klar til at kunne endnu mere fremover, siger Ninos Oraha.