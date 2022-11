Klar med krisehjælp: Vil redde lukningstruede restauranter

Stig Tøfting håber, at han og selskabet bag appen Bob the Butler kan komme flere lukningstruede aarhusianske restauranter til undsætning

Inflationen, de stigende priser på el og råvarer sammen med manglen på arbejdskraft har betydet, at restauranter over hele landet kæmper for at få enderne til at mødes.

Og krisen kradser bestemt også hos de aarhusianske restauranter, der dog nu får en håndsrækning af den tidligere professionelle fodboldspiller Stig Tøfting.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Ifølge avisen har Tøfting sammen med selskabet bag appen Bob the Butler nu tilbudt de kriseramte aarhusianske restauranter, at de kan gøre brug af appen ganske kvit og frit.

Gratis hjælp

Appen, som Stig Tøfting købte sig ind i under coronakrisen, er udviklet til stadions, men giver mulighed for, at gæster kan bestille mad og drikkevarer ved bordene og klare betalingen over MobilePay.

På den måde kan restauranterne spare penge på bemandingen.

- Vi læste på stiften.dk i sidste uge, at der er restauranter, der har skåret kraftigt ned i antallet af tjenere og i stedet indførte apps, så gæsterne i højere grad selv kan stå for bestillingen. Det har vi netop udviklet et system, der kan, så for at hjælpe de århusianske restauratører, stiller vi vores app gratis til rådighed, siger Stig Tøfting til Århus Stiftstidende.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Stig Tøfting, men det har endnu ikke været muligt.

