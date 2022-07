Klar på comeback: Her er mit krav

Ekstra Bladet

For 10 år siden var Walid 'Knaldperlen' Bechara et af de største navne i dansk reality, hvor han huserede i programrækken 'Kongerne'.

I dag kan han med trist mine se til, hvordan reality-tv har udviklet sig på en måde, så han dårligt gider tænde fjernsynet for at følge det, og beretningerne fra 'Ex on the Beach'-stjernen Jeppe Bøg Risager og 'Paradise'-profilen Melichiya Avaniqe Sipeki, der her fortæller, hvordan man censureres i nutidens reality-tv, får det til at løbe koldt ned ad ryggen på ham.