Klar på mere tv

Sinan Türkmen fra 'Paradise Hotel' drømmer om at vende tilbage til skærmen

For nyligt rullede sidste afsnit af 'Paradise Hotel' sæson 17 over skærmen.

Sinan Türkmen var en af årets deltagere, der særligt gjorde sig bemærket. Han klarede sig langt i programmet og var ligeledes en af de store fortalere for, at det var en positiv udvikling, at TV3-programmet denne gang var kønsneutralt.

Da Sinan er panseksuel, har han ikke tidligere følt, at han var velkommen i et reality-program som 'Paradise', og det glæder han sig over, har ændret sig.

Sinan har haft en god oplevelse under deltagelsen i 'Paradise Hotel'. Foto: Linda Johansen

Han håber desuden på, at fremtiden byder på mere reality-tv:

- Jeg har ikke de store planer for, hvad der skal ske efter sommeren. Jeg tager det hele lidt, som det kommer. Dog vil jeg gerne være med i mere reality. Jeg vil gerne gå efter tv-branchen og udvide min horisont mere, end den er nu. Så får jeg muligheden for at medvirke i mere tv, så vil jeg gerne det, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Lige nu underholder jeg selv på min egen platform på YouTube, så må vi se, om jeg er heldig, at der er nogle tilbud, der dukker op. Min tv-drøm er at lave 'Divaer i junglen', 'Robinson Ekspeditionen' eller 'Paradise' igen. Og så skal det være et program, der ikke er heteronormativt, fortsætter ham.

Sinan var blandt dem, der fik lov at uddele en pris til dette års Reality Awards. Du kan se eller gense hele showet eksklusivt lige her hos Ekstra Bladet.