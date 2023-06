Klar på 'X Factor' igen

TV 2 kan bare ringe til Oh Land, der står klar til at vende tilbage til 'X Factor'

Når TV 2 igen blænder op for X Factor, så bliver det med et noget andet hold end det, vi har kendt de sidste par år.

Det bliver nemlig både uden Sofie Linde til at styre slagets gang og Kwamie Liv ved dommerbordet.

Men måske en gammel kending dukker op. Oh Land, der bærer det borgerlige navn Nanna Øland Fabricius, er nemlig klar på at sætte sig ved dommerbordet igen.

- Hvis jeg blev spurgt, så kunne jeg da godt, siger Oh Land til Her og Nu og tilføjer, at TV 2 ikke har ringet og tilbudt hende tjansen.

Det var tilbage i 2021, at Oh Land i et opslag på Instagram offentliggjorde, at hun var færdig som dommer i det populære underholdninsprogram.

Oh Land var flankeret af Thomas Blachman og Martin Jensen, da hun i 2021 var dommer i 'X Factor'. Foto: Tariq Mikkel Khan

'Det er med en blandet cocktail af afskedsvemod, taknemmelighed og glæde, at jeg kan fortælle jer, at jeg ikke laver 'X Factor' igen.

Jeg har længe gået og bildt mig selv ind at jeg havde 'for lidt tid' til at gøre alle de ting, jeg gerne har villet og har først nu opdaget, at det jo ikke er tiden der er for lidt, men mig der laver for meget', skriver hun i opslaget og fortsatte

'Som sædvanligt har jeg skulle prøve at presse tusind ting ind i en kalender for at få det hele til at gå op, og jeg har simpelthen indset, at jeg ikke kan alt på en gang, hvor end jeg gerne ville.'

Oh Land delte blandt andet dommerbord med dj'en Martin Jensen og Thomas Blachman. Hun vandt i 2020 med sin deltager Solveig.

