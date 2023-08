Klar til kærlighed: Lars von Trier søger kæreste

Går man og drømmer om en date med den succesfulde danske filminstruktør Lars von Trier, er det nu, man skal slå til.

I et opslag på Instagram har Lars von Trier nemlig delt en video, som ifølge instruktøren skal opfattes som en gammeldags kontaktannonce.

- Jeg ved sgu ikke, hvad jeg har rodet mig ud i den her gang. Så før jeg drukner mig selv i dumsmarte reklamekoncepter, så lad mig få nogle ting på det rene, siger Lars von Trier i videoen og fortsætter:

- Jeg er 67 år gammel. Jeg har Parkinson, ocd og en i øjeblikket kontrolleret alkoholisme. Kort sagt burde jeg med lidt held have et par hæderlige film i mig endnu. Alt det her er som antydet ment som en gammeldags kontaktannonce, hvor jeg uden at vide det mindste om sociale medier søger en kvindelig kæreste/muse.

Munter partner

Det er dog ikke kun hans sygdomme, man kan se frem til at stifte bekendtskab med, skulle man ende med at løbe med 67-årige von Triers hjerte.

- På trods af alt klynk vil jeg til enhver tid påstå, at jeg på en god dag i det rette selskab ender med at kunne udgøre en ganske munter partner, siger han i videoen.

Lars von Trier oplyser videre, at han tager imod henvendelser på sin kontaktannonce via mail.

Tidligere har 'Riget'-instruktøren været gift med Cæcilia Holbæk og Bente Frøge. Han har fire børn.

Det er omtrent et år siden, Lars von Trier meddelte, at han var blevet ramt af Parkinsons sygdom.

Efterfølgende fortalte han til Ekstra Bladet, at han havde haft det skidt under optagelserne til 'Riget Exodus', som udkom sidste efterår. Se interviewet i videoen herunder: