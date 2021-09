Det har bestemt ikke været let for skuespilleren Connie Nielsen de sidste par år.

I et stort interview med Alt for damerne kommer hun ind på, hvordan de seneste ni år har budt på tab efter tab.

Først var der skilsmissen fra Lars Ulrich, senere moderens død og nu også faderens.

Men selvom det har været svært at affinde sig med al den smerte, er den dygtige skuespiller kommet ud på den anden side.

- Jeg har været igennem så meget de seneste år, og jeg føler virkelig, at der har været sådan en afrunding fra at have lidt et kæmpe tab. Et KÆMPE tab. Da Lars og jeg går fra hinanden, og vores familie går i stykker. Altså et næsten ubeskriveligt tab. Til okay … Nu er det forbi. Nu er vi gode venner. Og nu sidder vi her og samarbejder om Bryce (deres søn, red.), der er blevet teenager, fortæller hun til mediet.

Connie Nielsen er klar til kærligheden igen. Foto: AP

I dag drømmer 'Wonder Woman'-skuespilleren om at finde kærligheden på ny sammen med en person, som hun kan udvikle sig sammen med.

Connie Nielsen er kendt fra film som 'Gladiator', 'Djævlens advokat' og tv-serien 'Liberty'.

Selvom den 56-årige er født i Danmark, bor hun den dag i dag i San Francisco med sin 14-årige søn Bryce, som hun har med Lars Ulrich, der er trommeslager i Metallica.