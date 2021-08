Klar til 'Vild med dans'

Efter adskillige forlydender er det nu ganske sikkert og vist, at tv-værten Lise Rønne er blandt deltagere i årets udgave af 'Vild med dans'.

Det bekræfter hovedpersonen selv i en pressemeddelelse fra TV 2.

- Det er mildest talt vildt for mig at kaste mig ud i 'Vild med dans', for jeg har aldrig danset. Jeg har aldrig gået til gymnastik. Jeg har aldrig været i god form, og jeg har ved Gud aldrig nogensinde høje hæle på.

- Men jeg synes, at dans er så smukt. Og tænk sig at stå der på et dansegulv omgivet af vidunderligt levende musik og i dygtige, trygge arme, siger Lise Rønne i pressemeddelelsen.

Den 42-årige tv-vært er særdeles rutineret foran et kamera. I 2008 fik rollen som vært på de første fire sæsoner af 'X Factor'.

To gange har hun været vært ved Dansk Melodi Grand Prix, og i 2014 guidede hun sammen med pianist Nikolaj Koppel og skuespiller Pilou Asbæk millioner af tv-seere gennem Eurovision Song Contest, som Danmark havde vundet året forinden med Emmelie de Forests 'Only Teardrops'.

Det bliver sjovt

Nu er hun selv blandt deltagerne i et tv-program, når hun går på gulvet i årets 'Vild med dans'.

- Det føles som det største privilegium at skulle opleve det. Det kan jo blive det højeste løft eller det dybeste fald. Men uanset hvad bliver det helt sikkert sjovt, siger hun.

- Jeg glæder mig af hjertet helt åndssvagt meget, lyder det fra Lise Rønne i pressemeddelelsen.