Klarede den 'mod alle odds'

Når 'Sneengle' i dag løber over skærmen, er det med Maria Rossing i en af hovedrollerne

Det var ikke nemt, og det var mest af alt rigtig heldigt, da den nye serie 'Sneengle' skulle filmes.

Skuespiller Maria Rossing har de seneste måneder været skuespiller på den nye dansk/svenske tv-serie, der sendes på DR søndag aften.

Serien blev filmet, mens corona-pandemien havde et godt tag i hele verden, og det betød derfor også, at der var en del overvejelser og forholdsregler, der skulle tages.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Hver gang vi filmede, havde jeg en den der 'mod alle odds'-følelse, når vi klarede den, fortæller skuespilleren, der i serien spiller sundhedsplejersken Maria.

'Sneengle' kort fortalt Krimiserien 'Sneengle' er en nordisk samproduktion med både svenske og danske bidrag. Serien tager udgangspunkt i den fem måneders Lucas forsvinden fra sine forældre juleaften. Undervejs begynder både politiet og sundhedsplejersken at rette deres blik mod forældrene. Kunne det være dem, der har gjort noget ved den lille dreng. Maria Rossing beskriver serien som et drama, der foregår i 'sin egen verden', hvor persongalleriet står enormt stærkt. - Det er et drama fortalt på en mere stilfærdig måde, men hvor der stadig er et element af 'hvem har gjort det', fortæller hun og understreger, at der jo er tale om en krimi. - Der er selvfølgelig en meget voldsom ydre ramme, men for mig er det en solidarisk skildring, hvor man formår at lave de her nuancer. Perspektivet er medfølende, og man forstår alle de karakterer, der er med. Ud over Maria Rossing medvirker Eva Melander og Josefin Asplund. Vis mere Luk

Den nye krimi blev filmet i Sverige, og der var derfor en masse rejsetid for Maria Rossing, selvom grænserne jo egentlig var lukket ned.

- Det var en underlig følelse at stå der i en total mennesketom lufthavn, hvor toiletterne ikke en gang var åbne, lyder det.

Svære regler

Maria Rossing oplevede et Sverige, der ikke var så striks som Danmark, men i nabolandet ændrede restriktionerne sig også.

- I starten var det helt anderledes, men så ændrede det sig også. Så skulle man testes om morgenen, og der skulle holdes stor afstand ved frokostbordet. Vi var så heldige, at vi fik lov til at glemme al det, når vi stod foran kameraet.

Skuespilleren tog også sine egne forholdsregler og lavede ikke noget, selvom landet var mere åbnet.

- Nej, jeg var ikke i H&M eller sådan noget. Man vil jo ikke være den, der tager noget med på settet.

At grænserne lukkede betød også, at Maria måtte sætte sig ind i, hvordan hun som dansker skulle forholde sig til at arbejde i Sverige.

- Det var svært at finde den relevante information i starten, og jeg fik tanken, om jeg nu også kunne rejse tilbage, fortæller hun og forsætter:

- Men jeg rejste så med min kontrakt. Og jeg havde et dokument, hvor det stod beskrevet, at jeg havde et 'anerkendelsesværdigt formål' i landet.

Maria spiller en sundhedsplejerske, der er flyttet fra Danmark til Sverige. Foto: SVT

Meget heldig

Maria Rossing mener selv, at hun har været heldig under corona.

- Serien kunne være blevet lukket ned. På et tidspunkt hører jeg, at det er en ud af ti serier, der blev filmet i europa. Og jeg har jo en masse kollegaer, hvis ting er lukket ned. Men jeg må sige, at jeg har været heldig.

Maria Rossing og manden skuespiller Morten Suurballe har sammen med deres barn tilbragt det meste af tiden under corona i sommerhus.

- Jeg synes, det har været dejligt. Selvfølgelig er der måneder, hvor man ikke har lavet så meget, men det har været rart at få ro på.

Familien er da heller ikke i tvivl om, hvorvidt de skal se serien, når den sendes på DR søndag aften.

- Det skal vi da, siger Maria med et grin.

'Sneengle' kan ses på DR1 klokken 20.00