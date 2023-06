Klaus Riskær Pedersen og Anna Pia Lykke Ring er gået fra hinanden

Iværksætter og tidligere politiker Klaus Riskær Pedersen og hans kæreste gennem seks år Anna Pia Lykke Ring er ikke længere et par.

Det skriver Se og Hør, som talte med Klaus Riskær Pedersen til premieren på Syngepigerne på Bakken onsdag aften, hvor han bekræftede, at de ikke længere var sammen.

– Vi har haft seks rigtig gode år sammen, og tiden er kommet til at blive splittet op, lød det ifølge ugebladet fra Riskær.

68-årige Klaus Riskær Pedersen og 32-årige Anna Pia Lykke Ring har sammen sønnen Adam, og ham vil de fortsat samarbejde om, fortæller han ifølge Se og Hør og slår fast, at de stadig er gode venner.

Aldrig gift

Over for Ekstra Bladet slår Klaus Riskær Pedersen fast, at parret ikke er blevet skilt.

- Vi har aldrig været gift, siger han, inden han fortæller, at de sammen er blevet enige om, at det nu var tid til at bryde op.

- Vi har haft en god snak om det, og efter påske har vi gennemført det. Men det er meget vigtigt for os at holde fast i et konstruktivt samvær med vores søn, Adam, for det er ikke nok, at han bare har sin mor og far, vi synes også, at han skal have sine forældre sammen, siger han og slår fast:

- Det er ham, der er vores totale fokus, og vi er stadig supergode venner. Der er ingen bad feelings.

Er flyttet fra hinanden

Der er 36 års forskel på Klaus Riskær Pedersen og Anna Pia Lykke Ring, og det har også været medvirkende til beslutningen om, at de er gået hver til sit.

- Man må nok indse, at tiderne ændrer sig. Der er også stor aldersforskel, og der kan godt ligge nogle grunde til, at man ser tingene forskelligt, siger Klaus Riskær Pedersen uden at gå i yderligere detaljer med, hvilke forskelligheder der er tale om.

Klaus Riskær Pedersen og Anna Pia Lykke Ring flyttede kort tid efter bruddet fra hinanden, og deres femårige søn Adam bor nu hos dem skiftevis.

- Men vi sørger for at ses sammen alle sammen i hvert fald en gang om ugen, slutter Klaus Riskær Pedersen.

Klaus Riskær Pedersen er kendt som politiker, erhvervsmand, iværksætter og forfatter. Han har desuden flere domme for bedrageri og mandatsvig i bagagen.

Fra 1986 til 1999 var han gift med Anne-Mette Riskær, som har har to børn med. Fra 2003 til 2006 hed Klaus Riskær Pedersens ægtefælle Jill Andersen.

Klaus Riskær Pedersen har i alt seks børn med fem forskellige kvinder.