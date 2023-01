Klima-Lars kørte over for rødt

Klima- og energiminister Lars Aagaard blev taget med bukserne nede af politiet og indkasserede en pæn bøde.

Det skete kort før, han blev udnævnt til minister, og han indrømmer blankt, at det var noget skidt.

Sagen var den, at han begik en trafikforseelse, som man i politiet betegner som alvorlig, fordi den hvert år koster både liv og tilskadekomst. Han kørte nemlig over for rødt på sin cykel.

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard er nu blevet udstyret med en ministerbil, og det er sikekrt godt, så han ikke kommer galt af sted næste gang, han skal tænke store tanker. Foto: Jens Dresling/Polfoto

- Jeg fik en bøde på 1000 eller 1500 kr, og det var ærgerlige penge - en huskekage - i hvert fald nok til at jeg sagde: ’Øv’. Samtidig fik jeg en mindre opsang, og betjenten gjorde mig klart, hvad der kunne have været sket, når man kører, som jeg kørte, fortæller ministeren og lyder tilpas brødebetynget.

Bøden blev øjeblikkelig betalt.

- Med glæde, siger han.

Ikke en guddom

- Alle skal overholde trafiklovgivningen - også jeg, og det er bestemt ikke for at undskylde noget, men jeg kørte på vej til arbejdet med hovedet fyldt med tanker om klima, og så overså jeg det røde lys. Jeg var uopmærksom, og det er naturligvis uheldigt. Det vil jeg bestræbe mig på ikke at gøre igen. Sådan som jeg bestræber mig på at overholde al anden lovgivning, fastslår han.

Da han bliver spurgt om, det havde været værre, hvis han var nået at blive lovgiver, før han overtrådte loven, begynder smilet i stemmen at blive åbenlyst.

- Jeg kan ikke love nogen, at jeg ikke uforvarende kan komme til at gøre noget forkert, for jeg er bare et menneske – ikke en guddom, svarer han - og nu griner han.

