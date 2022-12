Klippet ud: - Han har tilgivet mig

Julie Rudbæk lovede Mark Le Fêvre en karriere som skuespiller i 'Stormester', men til premieren på 'Elsker dig for tiden' står det klart, at der ikke er blevet plads til Lasse Rimmers højre hånd i filmen

Mark Le Fêvre blev under 'Stormester' castet til Julie Rudbæks film ... og så klippet ud igen

'Giv Mark en oplevelse, han aldrig vil glemme'.

Sådan lød en af opgavebeskrivelserne i sæsonpremieren af dette års 'Stormester'.

En opgave, som Julie Rudbæk tog til et nyt niveau, da hun castede komiker Mark Le Fêvre til sin spillefilm 'Elsker dig for tiden', hvor hun tildelte ham rollen som 'flyttemand 2'.

Julie Rudbæks svar på opgaven modtog fire af fem mulige point i TV 2-programmet, hvor scenen endda blev vist, og Julie Rudbæk stolt fortalte Mark Le Fêvre, at han aldrig mere behøvede at vende tilbage til standupkomikken.

- Han er ikke blevet klippet ud endnu, fortalte hun, da scenen blev vist i programmet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mark Le Fêvre har medvirket i 'Stormester' på TV 2 i indtil videre seks sæsoner. Foto: Henrik Ohsten / TV 2

Klippet ud

Men hvis du havde planer om at købe billetter til filmen, der har premiere 22. december, for at opleve Mark Le Fêvres skuespiltalent, må vi desværre skuffe dig.

Annonce:

Scenen med Mark Le Fêvre, som blev vist i tv-programmet, har nemlig måttet lade livet under klipningen.

- Han er desværre røget i klippen. Der er meget, der er røget i klippen, og han var desværre en af dem, fortæller Julie Rudbæk, der både har skabt og selv spiller hovedrollen i filmen 'Elsker dig for tiden'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Julie Rudbæk er blandt andet kendt fra tv-serien 'Julie og Jesper'. Foto: Emil Agerskov

Julie Rudbæk har dog overbragt kollegaen de sørgelige nyheder før premieren.

- Har du snakket med ham om det?

- Ja, han har tilgivet mig, han har tilgivet mig, siger Julie Rudbæk og griner.

'Elsker dig for tiden' kan opleves i biografer landet over fra 22. december. 'Stormester' kan ses på TV 2 og TV 2 Play.