Knapt så kæk og højrøvet: - Det er et spil

Når du ser hende på scenen, er hun hurtig med en kæk kommentar og har en personlighed, der brager frem i verden.

Men i virkeligheden er komikeren Linda P. et følsomt menneske, og det kan hun for alvor mærke nu, hvor hun er blevet mor, fortæller hun på den røde løber forud for uddelingen af Bodilprisen i København, hvor Ekstra Bladet møder hende.

- Højrøvet, kæk, bulldozer-komiker - det er spil, er jeg ked af at sige. Jeg er en meget, meget følsom pige, som begynder at græde over Merci-reklamerne. Jeg er ked af at briste folks fine billede, siger hun med et grin.

Svært at optræde

På hjemmefronten er hun mor, og det passer perfekt til hendes personlighed, fortæller hun.

- Jeg har altid følt mig som mor, bare uden at være klar til det. Men det er jeg så nu.

Hun er igen begyndt at optræde til firmafester, hvilket hun ikke har gjort i mange år. Men det er der en grund til, fortæller hun.

- Det er, fordi der har været en form for virus i omløb. Det har været lidt svært for os at optræde, og nu må vi igen, så det er med at komme ud. Man ved jo ikke, hvad de bæster finder på, og om det lukker ned igen.

Siger nej til roller

Derudover arbejder hun på et projekt til sommer, som hun endnu ikke kan fortælle om, og så får hun stadig tilbudt roller i film, men hun er meget bevidst om, hvilke roller hun kan spille.

- Jeg er sådan en, der føler mig enormt heldig, når jeg får noget tilbudt. Det er jo som regel mig selv, jeg skal spille - altså en eller anden form for kikset. Og det er jo dejligt, at man får lov til det.

- Jeg har fået tilbudt ganske få alvorlige roller, men det er ikke noget, jeg mente, jeg kunne gabe over, og derfor har jeg sagt pænt nej til det. Men sjove roller vil jeg altid gerne have, siger hun.