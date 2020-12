Knudsen klipper gratis: - Det er nu vi må stå sammen

'Kære Danmark. Vi må stå sammen i denne svære tid for os alle'.

Sådan indleder Dennis Knudsen et opslag på Instagram, hvor han opfordrer alle til at gøre en ekstra indsats for at få tingene til at glide lidt lettere i denne meget specielle tid, vi befinder os i lige nu.

- Coronaen rammer os alle på en eller anden måde. Restauratørerne, barejerne, musikerne, unge, ældre og gamle. Det er svært for os alle sammen lige nu, og derfor vil jeg gerne slå et slag for, at vi alle giver en ekstra hånd. At vi står sammen som land, siger Dennis Knudsen til Ekstra Bladet.

Dennis Knudsen: Jeg bliver testet hver 14. dag

Selv har han et tilbud til de læger og sygeplejersker, der kæmper i frontlinjen for at bekæmpe den virus, der har gjort ikke bare den forestående jul, men det meste af 2020 til en noget halvtrist affære.

- Jeg tilbyder de læger og sygeplejersker, der arbejder med covid-19, en gratis klipning. Vi har en del aflyste tider, som vi lige så godt kan få fyldt op. Mange skal ikke til julefrokost og julefester, derfor har de aflyst deres tid hos os, og den tid skal ikke gå til spilde, siger Dennis Knudsen, der derfor gerne finder saksen frem og giver en gratis studsning som tak for indsatsen på sygehusene.

- Det er det, jeg kan bidrage med. Men alle kan bidrage med noget. Om det er at se efter sygeplejerskens børn, så hun kan sove ud efter en lang vagt eller købe ind for naboen. Alle kan hjælpe med noget. Og det er virkelig nu, at vi bør gøre en ekstra indsats alle sammen, siger han.

Løfter sløret for nyt vildt forretningseventyr

Dennis Knudsen er, siden han lagde sit opslag med tilbud om en gratis julefrisure op, blevet bestormet med henvendelser.

- Men der er stadig tider. Så det er bare at kontakte salonen, siger Dennis Knudsen og understreger, at man skal vise et personalekort som bevis på, at man er ansat i sygehusvæsnet, for at få en gratis klip.

Dennis Knudsen har tidligere vist sin luksuriøse lejlighed ved Københavns havn frem. Se den her (+)