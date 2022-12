Knust familie reagerer på Hugos død

Fredag formiddag kom den tragiske nyhed om, at popsanger Hugo Helmig er død. Han blev 24 år.

Hugo Helmig gik bort onsdag 23. november, men først fredag har familien bekræftet dødsfaldet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

'Hugo 24 7 98 (hjerte, red.) 23 11 22 + Med en engel fra himmelen viste sig for ham og styrkede ham (hjerte, red.)', skriver hans mor, Renée Toft Simonsen, på Instagram.

Artiklen fortsætter under billedet ...

'HUGO HELMIG TOFT SIMONSEN. 24 07 1998 - 23 11 2022'. På dit alt for korte livs sidste aften sad vi to sammen i sofaen i din lejlighed.

Vi spiste og så 'Notting Hill', og vi snakkede og vi snakkede. Du var så fuld af håb, drømme og planer for fremtiden'.

Annonce:

'Jeg var hos dig hele natten, og mens du sov, gav dit lille hjerte op. Og nu er du så pludselig ikke 'her' længere, men lever videre et sted 'Dybt inde i mit hjerte', hvor jeg vil bære dig med ømhed, stolthed og betingelsesløs kærlighed resten af mit liv'.

'Jeg er så uendeligt taknemmelig for hvert eneste sekund jeg fik sammen med dig. For evigt - Far', lyder ordene fra Hugos far, Thomas Helmig.

Artiklen fortsætter under billedet ...

'(Hjerte, red.) Jeg savner dig… hver dag… hele tiden.. Tak for dig Lillelort, tak for dig (hjerte, red.)', skriver hans søster Ida Marie Helmig.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Familien til Renée Toft Simonsen og Thomas Helmigs bryllup. Foto: Viggo Landau // Landau Viggo

Den unge musiker blev begravet torsdag. Det skriver hans ene storesøster, Ulrikke Toft Simonsen, på sin Instagram-profil.

'Den sidste uge siden Hugo gik bort har været som et mareridt, man hele tiden tror, man vågner fra igen', skriver hun blandt andet på Instagram.

Læs mere her: Begravet i går

Også Brian Sivabalan, bedre kendt som Lord Siva, der danner par med Ulrikke Toft Simonsen har på Instagram reageret.

Annonce:

'Ja du var min kærestes lillebror, men jeg elskede dig som min egen lillebror. Du har altid boet hos os, fra mandag til fredag, når du skulle arbejde i København' skriver han blandt andet i sit opslag, der fortsætter:

'Jeg elskede at lave mad til dig og se fodbold med dig, og jeg har altid ønsket mig en lillebror, og det blev du for mig, og du vil altid være i mit hjerte'.

Turbulent liv

Hugo Helmig har ikke lagt skjul på, at han i den seneste tid har haft det hårdt. Popstjernen kæmpede med angst og misbrug.

Det tvang ham til at sætte karrieren på pause sidste år, hvorefter han på sociale medier blev lagt ned af støtte og kærlighedserklæringer.

Hugo Helmig har tidligere åbnet op til Ekstra Bladet om sine dæmoner og kampen mod stofferne. På det tidspunkt havde han været stoffri i seks måneder.

- Det har været en meget hård periode i mit liv. Jeg har kæmpet for at komme af med mit misbrug. Det var frygteligt at leve i. Jeg blev paranoid og fik angst og var ked af det. Det er noget, der kommer til at præge mig resten af mit liv, fortalte han i 2020.

Her ses familien til premieren på 'Karlas Kabale'. Foto: Jan Sommer

Annonce:

Da Hugo Helmig fortalte om sit misbrug