Knust hjerte

Mange danske og udenlandske kendte har en holdning til den igangværende og blodige krig i Ukraine, hvor de russiske troppers fremfærd har tvunget tusinde af civile på flugt, men få har oplevet landet og flygtningeproblematikken på nært hold.

Helene Christensen er en af de få, der har oplevet, hvordan krig og kriser påvirker helt almindelige mennesker. I et opslag på Instagram fortæller hun om sine oplevelser, da hun i 2012 var i Ukraine og mødte blandt andet ældre borgere, der boede blandt ruiner i områder, der var tydeligt mærket af krig.

- I 2017 var jeg i Ukraine sammen med @refugees på besøg hos ældre personer og lyttede til deres gruopvækkende fortællinger om tidligere kriser, nogle havde stadig ikke noget hjem efter at være fordrevet i flere år, skriver hun og tilføjer, at der dengang var optimisme i forhold til fremtiden at spore.

Helena Christensen har engageret sig i forskelligt frivilligt arbejde - blandt andet for FN's flygtningeorganisation UNHCR. Foto: Ritzau Scanpix

Knuser mit hjerte

- De virkede håbefulde i forhold til en fredelig fremtid. Det knuser mit hjerte at vide, at de nu skal igennem dette igen.

Hun slutter sit opslag af med en opfordring til, at man hjælper på den ene eller anden måde - eventuelt ved at støtte FN's flygtningeorganisation UNHCR.

Helena Christensen er en af danmarkshistoriens bedst kendte, internationale topmodeller. Hun er stadig aktiv som model og er desuden blevet anerkendt fotograf.

