Knust kærlighed: Kendisbrud i 2021

2021 går på hæld, og nogle går ind i det nye år alene.

Efter 26 år sammen meddelte komiker Lars Hjortshøj og tv-vært Tina Bilsbo i november, at de skulle skilles.

- Som så mange andre par, der står midt i livet, var vi begyndt at leve et parallelliv og deler ikke længere de samme drømme om en fælles fremtid, så vi ser ikke andre muligheder end at gå fra hinanden, lød det i en pressemeddelelse.

Parret, som også har spillet ægtepar i Klovn-serien, tilføjede, at de skilles i 'al kærlighed og respekt og prøver at støtte hinanden i en svær tid'.

Fremtiden var uforenelig, lød det fra tv-vært Tina Bilsbo og komiker Lars Hjortshøj, som tidligere på året gik fra hinanden efter 26 år sammen. (Arkivfoto). Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Med gensidig respekt og kærlighed gik komikeren og værten Lasse Rimmer og hans hustru, influenten Line Hoffmeyer, fra hinanden i sommer, inden de nåede at fejre toårs bryllupsdag.

Parret beskrev i et opslag på Instagram, at forholdet længe havde været i krise og ikke kunne reddes, efter at alle andre muligheder var afsøgt.

- Nogle gange sker livet bare, kriser rammer, og tingene går ikke altid, som man håbede, troede og ønskede, forklarede Line Hoffmeyer.

Det tidligere ægtepar har bevaret et godt venskab, og hun har netop fortalt, at parret skal fejre nytår sammen. Privatfoto

2021 var også året, hvor ægteskabet endegyldigt brast mellem cykelkommentatoren Rolf Sørensen og hans hustru, Susanne, efter næsten 30 år sammen.

I 2020 oplyste parret, at de skulle skilles grundet Rolf Sørensens alkoholmisbrug, som han gik i behandling for.

Parret besluttede at kæmpe for forholdet, men det kunne ikke reddes. Det fortalte Susanne Sørensen i et længere interview med Alt for damerne i september.

- Vores moralske livskompas peger i hver sin retning. Og jeg kan heller ikke længere hjælpe Rolf, sagde hun i interviewet med magasinet.

- Jeg kunne ikke finde ud af at få tilliden tilbage. Og jeg har mindst af alt lyst til at blive sådan en kvinde, der kommer med små spydige bemærkninger. En, der har mistet tiltroen til sin ægtefælle.

Den tidligere cykelrytter og hustruen Susanne er blevet skilt efter næsten 30 år sammen. Foto: Mogens Flindt

Tv-værten Timm Vladimir fra 'Den store bagedyst' og hans hustru, krimiforfatteren Katrine Engberg, kunne heller ikke redde ægteskabet.

Parret oplyste tilbage i 2016, at de flyttede fra hinanden, men fandt kort tid efter harmonien igen.

Nu er forholdet endegyldigt slut efter mere end 20 år sammen, og Katrine Engberg har fået en ny kæreste. Det bekræftede hun over for Se og Hør i november.

Katrine Engberg har fundet kærligheden igen efter bruddet fra Timm Vladimir tidligere på året. (Arkivfoto). Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Timm Vladimirs tidligere kollega Mette Blomsterberg sendte også et sukkerchok til sine følgere.

På Instagram oplyste den 51-årige kage-connaisseur i oktober, at hun og gemalen gennem 29 år, Henrik, skulle skilles.

- Det er ulykkeligt for os begge - en virkelighed, som gør ondt. Det er en svær tid, specielt for vores piger, skrev Mette Blomsterberg i opslaget.

Tv- og radioværten Sara Bro nåede ikke at blive gift med sin daværende kæreste, Lasse Lund, som hun friede til på en hængebro i Costa Rica.

Parret brød forlovelsen efter fem års forhold.

Sådan så det ud i september - kort tid efter brød radioværten Sara Bro og tilrettelæggeren Lasse Lund forlovelsen. (Arkivfoto). Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Kærligheden kan også være kompliceret, og det oplevede kagekendissen Ditte Julie Jensen det forgangne år.

Hun og kæresten Joakim Skak, der ligesom hende er selvstændig og iværksætter, gik kortvarigt fra hinanden grundet afstand mellem Aalborg, hvor han bor, og København, hvor hun bor.

Men parret mærkede, at de ikke kunne leve uden hinanden og fandt sammen igen i slutningen af året.

Joakim Skak og Ditte Julie Jensen gik fra hinanden og fandt sammen igen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Forholdet er dog helt slut mellem tv-journalisten Stéphanie Surrugue og hendes franske forelskelse, Jean.

- Det gik bare ikke. Men jeg er glad, sagde hun til Se og Hør i november.

Kærligheden holdt heller ikke mellem den nykårede Vild med dans-vinder Asta Björk og realitystjernen Jonass Jennec Jensen.

- Vi er stadig venner, og der er ingen dårlig stemning. Men vi kunne simpelthen ikke få et forhold til at fungere, samtidig med at Jonass skal have ro til at arbejde med sin angst, skrev den 24-årige islandskfødte danser i et opslag på Instagram.