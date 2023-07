Knust: Mit liv brød sammen

I juni sidste år annoncerede modellen Mathilde Gøhler og produceren Remee, at de var gået fra hinanden efter flere års forhold.

Parret, der har to døtre sammen, har siden da ikke talt meget om bruddet i medierne, men i et interview i Casper Christensens podcast 'Casper 3080 Tikøb', taler Remee nu ifølge Se og Hør for første gang ud om bruddet.

Her lægger den 48-årige hitmager ikke skjul på, at det tog meget hårdt på ham, at han og Mathilde Gøhler ikke kunne få deres forhold til at fungere, og at han var knust i tiden efter bruddet.

Ifølge Remee var Casper Christensen en stor hjælp for ham til at komme igennem den svære tid.

Annonce:

- Da mit liv brød sammen sidste år, og jeg sidder oppe i et kæmpe palæ i Vedbæk og ligger nede på gulvet og raller og er fuldstændig desillusioneret, og alt er gået i stykker, så er du jo en af dem, som kommer, lyder det fra Remee i podcasten, der samtidig fortæller, at han fik hjælp af 'engle' i form af venner og bekendte fra nær og fjern, der var der for ham igennem bruddet.

Remee og Mathilde Gøhler blev kærester tilbage i 2014. De fik siden to døtre sammen. Foto: Mogens Flindt

En overlever

Remee fortæller samtidig, at han dog havde svært ved at tage imod råd og vise sårbarhed over for andre, selvom de stod klar til at hjælpe.

- Jeg tror, at fordi jeg altid har været en overlever og selvforsynende, har jeg haft enormt svært ved også at være svag over for folk. Jeg har altid følt, at jeg klarede den bare. Jeg gled oven på alt (...), lyder det fra Remee i podcasten.

Her fortæller han også, at han i en lang periode efter bruddet skulle genfinde meningen med tilværelsen.

Til B.T. har Remee tidligere fortalt, at han nu har rejst sig efter bruddet og nyder livet.

- Jeg er bare glad for mine børn, mine medarbejdere, mine venner, mit liv, som det er nu, hvor der ikke er nogen svar, sagde Remee til mediet.

Hvorvidt Remee har fundet kærligheden på ny, står hen i det uvisse. Mathilde Gøhler afslørede dog tilbage i december, at hun har fundet kærligheden på ny med forretningsmanden Silas Ystrøm.