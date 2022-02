Knust: Single igen

Tv-kendissen Fie Krügermejer har den seneste tid ikke lagt skjul på, at hun var forelsket til op over begge ører i sin kæreste Jon.

Men kærligheden varede desværre ikke ved, og de to er nu gået fra hinanden.

Det bekræfter Fie Krügermejer, der blandt andet er kendt fra 'Paradise Hotel', over for Ekstra Bladet.

'Jeg har valgt ikke at kommentere det. Jeg kan bekræfte, at vi er gået hver til sit, men det er også det,' skriver Fie Krügermejer i en besked.

Fie Krügermejer medvirkede i 'Paradise Hotel' tilbage i 2018, hvor hendes gode ven Lenny i sidste ende vandt hele 500.000 kroner. Foto: Nent Group Entertainment

Har det ad helvede til

Hun fortæller videre, at hun lige nu har det meget dårligt som konsekvens af bruddet.

'Jeg har det ad helvede til. Jeg var sikker på, at han var the one,' skriver hun videre.

Fie Krügermejer ønsker på nuværende tidspunkt ikke at uddybe, hvorfor hun og kæresten er gået fra hinanden.

29-årige Krügermejer var med i 'Paradise Hotel' tilbage i 2018 og har siden også medvirket i datingprogrammet 'For lækker til love'.