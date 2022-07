Knust: Single igen

Det var en lykkelig Zindy Laursen, der i juli sidste år kunne fortælle til Ekstra Bladet, at hun og ekskæresten Bjørn Vidø havde fundet sammen igen, efter de havde været fra hinanden i en kort periode.

Bryllupsplanerne blev derfor hurtigt genoptaget af parret, der atter svævede på en lyserød sky.

Desværre må parret dog nu konstatere, at de må se langt efter bryllup - i hvert fald med hinanden.

De er nemlig atter gået fra hinanden.

Det bekræfter Zindy Laursen, der i øjeblikket er bosat i New York, over for Ekstra Bladet.

'Jeg er desværre ikke sammen med ham mere. Vi fandt sammen igen og gav det er en chance mere, men det holdt desværre ikke', skriver hun i en besked.

Zindy og Bjørn stod for første gang offentligt frem som par til premieren på filmen 'Ninna' i 2019. Her havde de været kærester i et halvt år. Foto: Anthon Unger

Meget ked af det

Her lægger hun heller ikke skjul på, at hun er meget ked af, at forholdet ikke varede ved.

'Jeg er selvfølgelig rigtig ked af det. Jeg troede, vi skulle giftes til sommer og blive gamle sammen. Men sådan går det bare ikke altid', siger hun videre og fortæller, at hun derfor nu holder sig beskæftiget med andre ting.

'Lige nu er jeg i Louisiana og holde 4th of july og for at fejre min fødselsdag 23. juli', skriver hun videre.

Selvom forholdet med Bjørn Vidø ikke varede ved, fortæller Zindy Laursen, at hun bestemt ikke har givet op på kærligheden.

'Jeg har faktisk mod på kærligheden og vil rigtig gerne date og forhåbentlig finde en rigtig sød mand, jeg kan slå mig ned med', skriver hun.

Zindy Laursen og Bjørn Vidø, der arbejder med musik og lyddesign, mødte hinanden i et lydstudie i 2019 og blev kærester kort efter.

Zindy Laursen har blandt andre tidligere dannet par med rapperen Kuku Agami.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Bjørn Vidø, men det har i skrivende stund ikke været muligt.