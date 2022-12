Knust tv-kendis: Regionen afviser milliondyr behandling

Julie Kvelland føler sig svigtet efter at være blevet nægtet yderligere behandling for sin sjældne sygdom

I DR-programmet 'For grim til kærlighed' kunne seerne stifte bekendtskab med Julie Kvelland, der lider af den sjældne sygdom multipel symmetrisk lipomatose.

Sygdommen betyder, at hendes fedt ophober sig uregelmæssigt på kroppen, hvilket gør, at hun med egne ord ser deform ud.

I Julie Kvellands tilfælde betyder sygdommen også, at hun har haft forstørrede organer. Blandt andet hendes lever, bugspytkirtel og milt har været overbelastede som følge af sygdommen.

26-årige Julie Kvelland lider af den sjældne sygdom multipel symmetrisk lipomatose. Det betyder blandt andet, at hendes fedt fordeler sig unormalt, eksempelvis på hendes hals. Foto: Claus Bonnerup

Og nu fortæller Julie Kvelland, at den behandling med metreleptin, som hun har været på siden marts, ikke vil blive forlænget, fordi den er for dyr.

Det er, på trods af at behandlingen har haft god effekt på Julie Kvelland, som har tabt sig 20 kilo og oplevet en normalisering af sine organer. Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg er blevet forsøgt hjulpet med alt muligt, der ikke har virket. Indtil jeg kom på metreleptin. Så nu er mine organer blevet normale, hvilket er helt vildt.

For bare få år siden stod det anderledes til for Julie Kvelland. Hun vejede 20 kilo mere og havde forstørrede organer. Her er hun fotograferet i 2018. Foto: Anders Brohus

Føler sig svigtet

Leptin er et appetitregulerende hormon, som Julie Kvelland mangler, og som andre normalt har i kroppen. Derfor er Julie Kvelland også ked af beslutningen om, at hun ikke længere kan fortsætte på den medicin, som hun indtil nu har fået gratis af Amryt Pharma gennem Region Midtjylland og Aarhus Universitetshospital.

I hendes journal bliver effekterne af behandlingen beskrevet som markante, ligesom hendes læge hæfter sig ved, at hendes lever og blodprøver igen ligger inden for normalområdet modsat før.

Men Julie Kvelland fortæller, at Region Midtjylland og Aarhus Universitetshospital ikke vil betale prisen på fem millioner kroner om året, som hendes behandling fremover koster. Heller ikke medicinalvirksomhedens tilbud om 30 procent rabat har Region Midtjylland og Aarhus Universitetshospital ønsket at tage imod ifølge Julie Kvelland. Det fremgår også af hendes journal, som Ekstra Bladet har fået indsigt i.

Julie Kvelland er sygemeldt på sjette år på grund af sin sygdom. Til daglig bor hun i Randers, hvor hun lever sit liv efter bedste evne. Foto: Claus Bonnerup

Hun frygter nu, at hun uden sin medicin vil ende samme sted, som hun stod før sin behandling.

- Jeg kommer til at tage på igen, og mine organer forstørres igen, hvilket jo kan være farligt. Mine blodprøver ligger endelig normalt nu, og der kommer fremover til at være kæmpe udsving.

Afslaget på at fortsætte behandlingen efterlader hende med en følelse af at være blevet svigtet.

- Det føle, som om jeg ikke er vigtig nok for samfundet. Det her handler om mit helbred, og jeg er godt klar over, at det er mange penge. Men på sigt er det livsfarligt for mig, siger hun.

Selvom hun er ked af Region Midtjylland og Aarhus Universitetshospitals beslutning, giver hun ikke op. Hun håber, at hun kan få ja til, at hun kan fortsætte på halv dosis. Foto: Claus Bonnerup

Region Midtjylland: 'En utaknemmelig opgave'

I Region Midtjylland vil man 'ikke gå ind i konkrete sager', fordi man ikke vil tage enkelte patienters sager op i pressen.

Men Jørgen Schøler Kristensen, der er koncerndirektør i Region Midtjylland, fortæller til Ekstra Bladet, at man i regionen som læge eller patient kan søge om at få behandlingen vurderet, så der bliver lavet en faglig gennemgang, som ser på, om balancen mellem effekten og værdien for patienten er nogenlunde i orden, når man ser på omkostningerne.

- Det er en utaknemmelig, men vigtig opgave. Hvis lægemiddelfirmaernes priser er for høje, forhindrer det, at man kan sige ja til behandlingen, selvom der er en effekt.

- Hvor dyr skal en behandling så være, før I vurderer, at det er bedre, at folk bare er syge?

- Nu kan vi ikke lide, at vi vurderer, at folk bare skal være syge. Vi har desværre ofte lægemidler, der har nogen, men ikke meget stor effekt. Der er i Danmark en ret høj betalingsvillighed, hvis det er effektiv medicin og virkelig giver noget.

- Alle læger er kede af, hvis folk er syge. Men vi er også sat i en rolle, hvor vi skal skaffe mere sundhed for de penge, der er i sundhedsvæsenet.

