Knuste: Deler stor sorg

'Lige som vi skulle til at dele den bedste nyhed med jer, så blev drømmen desværre brast'.

Sådan indleder Maria Mainz sit opslag på Instagram, hvor hun fortæller, at parret ikke skal være forældre alligevel, eftersom hun netop har aborteret barnet ufrivilligt.

'Det er så surrealistisk og forfærdeligt, og et kæmpe chok for os begge to - hold op hvor havde vi glædet os til, at bringe endnu et kærlighedsbarn ind i familien..' skriver den 24 årige mor, der medvirker i programmet 'Årgang 20' sammen med manden Daniel og sønnen Louie.

- Vi er meget kede af det og chokerede over det. Det er ikke noget, vi har prøvet før. Det er bare mega hårdt, uddyber hun til Ekstra Bladet.

Parret har ikke opgivet ønsket om familieforøgelse, men der kommer til at gå tid, før de er klar til at prøve igen. Foto: Mikkel Faurholt

Frygt for at det skal ske igen

Den afbrudte graviditet og tabet har ikke alene efterladt parret i sorg, men Maria Mainz beskriver også i opslaget, at det har vækket en frygt for, at det samme skal ske igen.

- Man tænker på, om det vil ske igen. Det er nogle tanker, vi aldrig har haft før. Men nu har vi prøvet, hvor hårdt det er at gå igennem det, så det har startet en 'frygt' for den næste graviditet, siger hun og tilføjer, at hun ikke ved, hvornår parret vil være klar til at prøve igen, men at der nok vil gå noget tid.

Heldigvis er der en masse støtte at hente fra følgere i kommentarsporet, der både 'sender knus og tanker' og 'masser af styrke og kærlighed' til parret.

Parret drømmer stadig om familieforøgelse, og på trods af tabet har de bestemt ikke mistet håbet endnu.