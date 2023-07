Køber historisk slot for over 20 millioner kroner

Et over 400 år gammelt slot har fået nye ejere. Endda nogle kendte af slagsen.

Det er nemlig Jim Lyngvild og Trine Jepsen, der har købt det historiske Harridslevgaard Slot i Bogense på Fyn.

Det fortæller Jim Lyngvild til Ekstra Bladet.

- Det er rigtigt. Jeg har købt Harridslevgaard sammen med Trine Jepsen. Trine og jeg har en virksomhed sammen, der laver udstillinger, og lige nu har vi en udstilling på Voergaard Slot i Nordjylland og på Clausholm Slot. Og så var det faktisk Trines mand, der spurgte, om vi ikke skulle købe Harridslevgaard, så vi har et fast udstillingssted.

- Den skulle jeg lige tygge lidt på, og jeg skulle lige op at kigge på det og læse, hvilken historie vi har med at gøre her. Så jeg kørte op og kiggede på det, og så forelskede jeg mig fuldstændig i det, siger Jim Lyngvild.

Trine Jepsen er den anden ejer af slottet. Hun er blandt andet kendt som sanger fra melodigrandprix og gruppen EyeQ. I dag arbejder hun med udstilling af kunst og historie. Foto: SZLAVIK ANDREAS/POLFOTO

Ejet af konger

Selvom slottet officielt betegnes som værende fra 1606, så er det kun det nuværende renæssanceslot. Allerede inden da lå der en middelalderborg på grunden, som kan dateres meget længere tilbage.

- Det er faktisk 1000 år gammelt. Det er uden sammennligning et af Danmarks ældste slotte. Man ved, at der siden 1231 har ligget et slot på den grund, der hed Harridslevgaard. Og man mener også, at den har ligget der siden vinkingetiden.

- Man har så revet noget ned og bygget det nye slot i 1606. Men fundamenterne af det gamle slot og kældrene, som ligger nedenunder, er helt tilbage fra - måske - vikingetiden, fortæller han.

Dengang i 1231 hørte slottet under kong Valdemars slotte, og der har da også boet adskillige kongelige på slottet gennem tiden.

- Det overgår først til privat eje i 1560. Inden da har det været ejet af alle både danske og svenske konger. Så vi har valgt et slogan, der hedder 'juvelen i den fynske kongekrone', fordi det var det fineste slot, man havde på Fyn dengang, fortæller Jim Lyngvild.

Der er masser af plads til udstilling på slottet. Blandt andet i den store riddersal. Privatfoto.

Køber jorden tilbage

Slottet blev oprindelig udbudt til salg for 28 millioner kroner i maj 2022. Efter et år blev prisen dog sat ned til 19.950.000 kroner i år. Den pris - og mere til - har Jim Lyngvild og Trine Jepsen da også betalt for slottet, afslører han over for Ekstra Bladet.

- Vil du ud med købsprisen?

- Nej, det vil jeg ikke. Det er mellem familien og os.

- Kan du sige, om I gav fuld udbudspris?

- Ja, det gjorde vi, fordi vi gjorde nemlig også noget andet; i 1963 blev slottet stykket op, så man solgte jordene fra og alle ladebygningerne, og dem har vi købt tilbage. Så vi har næsten ført slottet tilbage nu, som det var med besiddelserne i fordums tid.

- Så vi er også over udbudsprisen, fordi vi skulle købe de andre ting tilbage, fortæller Jim Lyngvild.

Selvom de nu er de lykkelige ejere af et slot, så kommer ingen af dem til at bo fast på slottet. Der vil være nogle ansatte, som kommer til at bo på slottet, mens hovedbygningen vil blive brugt til udstilling.

Allerede i august åbner den første udstilling efter planen på slottet, fortæller Jim Lyngvild. Det bliver en udstilling om slottets kongelige beboere gennem tiden.

