Køber hus for under en million

Det er noget af en villa parret Sofie Linde og Joachim Ingversen har erhvervet sig.

Tv-parret har nemlig skudt penge i et nyt husprojekt på Langeland i byen Snøde.

Det viser en oversigt hos Tinglysningen.

Selv har Sofie Linde da også fortalt om købet på sin Instagram, hvor huset er vist frem.

'Kære venner. Ting sker. Et hus er købt. Det har stået tomt og manglet kærlighed. Det får det masser af i disse dage. Vi knokler, og det bliver så fedt. Jeg glæder mig til, at invitere jer med i processen snart. Her er lidt fra vores første besøg, hvor vi faldt pladask for en bunke mursten med masser af historie', lyder det på det sociale medie.

Parret har givet 695.000 kroner for herligheden på 220 kvadratmeter, der fordeler sig på otte værelser.

Huset er allerede i gang med at blive renoveret af parret. Foto: Boliga.dk

Der er tale om en ældre sag, da selve huset blev bygget tilbage i 1892.

Parret ejer allerede et hus i Lyngby-Taarbæk. Om huset på Langeland skal bruges som sommerhus vides endnu ikke.