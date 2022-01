Køber landejendom for svimlende millionbeløb

Der er dømt landlig idyl for Casper Christensen og hustruen Isabel, når de flytter ind i deres nye hybel.

De har nemlig købt en landejendom i Tikøb nær Helsingør i Nordsjælland på en grund, der er intet mindre end 48.636 kvadratmeter.

Det skriver SE og HØR på baggrund af oplysninger fra tingbogen, som Ekstra Bladet også har set.

Herligheden har ifølge tinglysningsdokumenterne kostet ægteparret 16 millioner kroner, men det er først med overtagelse 1. august 2022.

Salget er sket gennem ejendomsmægleren Elbæks Ejendomme, og der blev ikke sparet på de idyllisk beskrivelser af området i salgsoptillingen.

'Velkommen tilbage i tiden og ind i én af Morten Korchs fortællinger, sådan føles det når man ankommer til denne smukke, trelængede lystejendom. Her er tale om en ejendom af enestående karakter - perfekt til liebhaveren, som ønsker fuldkommen privatliv omgivet af landlig idyl og fantastiske naturrigdomme,' lød det blandt andet.

Derudover beskrives det, at der egen skov og sø, udendørs saltvandspool som er opvarmet, en parklignende have, fem soveværelser, to badeværelser, walk-in-closet, kontor, en stue med udgang til terrassen, køkken-alrum med pejs og flere andre uudnyttede rum.

Sælger i Hornbæk

Parret har tidligere købt bolig i Hornbæk sammen. Den købte de tilbage i 2019 for 11,4 millioner kroner, men allerede efter lidt mere end et år blev boligen igen sat til salg - denne gang for 24 millioner kroner.

Det lykkedes dog ikke at få den solgt i første omgang, men de skiftede ejendomsmægler og satte prisen lidt ned, hvilket tilsyneladende hjalp et salg på vej.

I hvert fald blev boligen taget af markedet i juli 2021, og ifølge Boliga skyldtes det, at den var solgt. Det mulige salg er dog endnu ikke tinglyst.