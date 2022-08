Køber lejlighed for 29 millioner - kontant

Rigmanden Karsten Ree har haft den store pengepung fremme.

Ifølge Se og Hør har den 77-årige tv-kendis og tidligere ejer af Den Blå Avis nemlig investeret i en splinterny lejlighed til en pris på intet mindre end 29 millioner kroner.

Købet bekræftes af Tingbogen, hvor det fremgår, at skødet på lejligheden er tinglyst 4. august.

Lejligheden, der tæller 203 kvadratmeter fordelt på fire værelser, ligger i det eksklusive nye boligområde Tuborg Havn i Hellerup med udsigt ud over havet.

Købt kontant

Millioninvesteringen på Tuborg Havn er ikke den eneste, Karsten Ree har kastet sig ud i den seneste tid. Det er dog ikke dem alle, der har været lige vellykkede.

Af regnskaberne for 2021 i de selskaber, Karsten Ree ejer både alene og sammen med sine sønner, fremgik det, at Ree-familien sidste år samlet havde tabt knap en milliard kroner - et tab, som hovedsageligt skyldtes fejlslagne investeringer.

Men selvom Karsten Ree ikke har helt så mange penge på kistebunden, som han tidligere har haft, har de 29 millioner kroner for lejligheden tilsyneladende været et greb i lommen for rigmanden.

Af det tinglyste skøde fremgår det nemlig, at Karsten Ree ikke har taget lån i lejligheden, som han dermed har købt kontant.

Og det bekræfter Karsten Ree, da Ekstra Bladet kort fanger den travle forretningsmand over telefonen.

- Ja, det er korrekt, siger han, inden han lægger på.

Lejes ud

Til Se og Hør oplyser Karsten Ree, at han ikke har planer om at skulle bo i lejligheden lige med det samme.

- Foreløbig er den købt til udlejning, og når jeg så en dag vil reducere arealet og ikke gider så meget plads mere, så flytter vi derind, siger han til mediet.

Karsten Ree bor med sin kone, Janni Ree, i et palæ i Vedbæk, hvor de kan boltre sig i på mere end 500 kvadratmeter bolig og 6200 kvadratmeter grund.