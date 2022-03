Køber luksuslejlighed for stort millionbeløb

Der må formodes stadig at være en del penge tilbage på Aqua-stjernes bankbog efter hans nye boligkøb.

Det skriver Se & Hør.

Ifølge de offentlige ejendomsdata har Søren Rasted nemlig købt sig en stor nybygget lejlighed tæt ved Amager Strandpark.

Lejligheden er en fireværelses på 137 kvadratmeter, som da heller ikke har været billig. Den danske musikstjerne har skullet slippe lidt over syv millioner for lejligheden.

For den pris får musikeren også en attraktiv boligplaceringen, eftersom lejligheden kun ligger få minutters gang fra vandet, hvor det er muligt at dyrke vandsport, gå lange ture eller nyde de flotte solopgange.

Det er et år siden, at Søren Rasted underskrev købet af den nye lejlighed, som først er blevet tinglyst nu. Lejligheden er fortsat så ny, at det stadig er uvist, hvornår man kan flytte ind.

I mellemtiden kan Aqua-Søren nyde de smukke omgivelser på Bornholm, i det sommerhus han overtog sidste år, efter at have delt sommerhuset med Lene Nystrøm siden deres brud tilbage i 2017.