Køber luksusvilla for stort millionbeløb

Det kendte TV 2-par Rasmus Tantholdt og Natasja Crone har efter mange års forhold valgt at flytte sammen, og nu har de fundet ud af, hvor deres første fælles hjem skal være.

De har nemlig købt en luksuriøs villa i Vedbæk på intet mindre end 250 kvadratmeter.

Villaen er arkitekttegnet og ligger ud til store grønne områder og en skovsø.

Det skriver Se og Hør.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Tantholdt huskøbet og fortæller, at han og Crone glæder sig meget til at flytte ind i de nye gemakker i den nærmeste fremtid.

- Det er rigtigt, at vi har købt hus. Det er superhyggeligt, og det ligger ud til en sø, som vi deler med tre andre matrikler, siger han og fortsætter:

- På den måde er det en stor kontrast til det, jeg kommer fra i København K, men når nu det skulle være, at jeg skal ud af byen, så er det jo fantastisk med sådan et hus.

Rasmus Tantholdt og Natasja Crone flytter sammen. Foto: Stine Tidsvilde

Glæder sig til ro

Natasja Crone og Rasmus Tantholdt har betalt 10.750.000 kr. for ejendommen, der er opført i 1970.

- Jeg glæder mig enormt meget til at bo sammen med Natasja. Det har vi jo ikke prøvet før, så det bliver dejligt, siger han og fortsætter:

- Og så glæder jeg mig til, at jeg kan slukke for nyhederne og sætte mig og kigge ud over søen med en dåsebajer og nyde dyrelivet derude, for når man rejser så meget, som jeg gør, og dækker de konflikter, jeg gør, så er det sundt at kunne få noget fred og ro, og det kommer jeg virkelig til at kunne, så det bliver bare rigtig dejligt.

Tidligere på året bekræftede Tantholdt over for Ekstra Bladet, at både han og Crone havde sat deres hjem til salg med det formål at flytte sammen.

Tantholdt udbød således sin lejlighed i det centrale København, mens Crone satte sit hus i Trørød til salg. De blev begge hurtigt solgt, og nu er de to altså klar til at starte nye eventyr sammen.

