Køber nyt sommerhus - lige ved siden af det gamle

Det er præcis et år siden, at Peter Ingemann og hans hustru satte deres sommerhus i Lønstrup til salg.

Nu har de købt et nyt... i Lønstrup.

Det skriver Se&Hør.

50-årige Peter Ingemann og hans hustru Trine har altså erhvervet sig et sommerhus i samme by, som de solgte et i for blot et år siden. Det nye er dog både større og tættere på vandet.

Parret fortalte da også allerede dengang, at de valgte at sælge sommerhuset, fordi der simpelthen ikke var nok plads i det til hele den store familie, de efterhånden var blevet til.

Samtidig understregede de også, at det næste sommerhus 'naturligvis' også skulle være i Lønstrup. Det løfte har de holdt, må man sige.

Med til det nye - og dyrere - sommerhus hører også en større grund på 1473 kvadratmeter, mens det indendørs dog blot er fem kvadratmeter større end det gamle.

Herligheden har kostet dem 1,8 millioner kroner, hvilket er en sjat mere end de 1,43 millioner, de fik for det gamle, skriver Se&Hør.