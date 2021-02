Køber rækkehus til 17,4 millioner kroner

Christopher Nissen Haugaard og sangerens hustru, Cecilie, har startet 2021 med et stort køb.

Parret, der inden længe bliver forældre for første gang, har nemlig anskaffet sig et 146 kvadratmeter stort rækkehus for den nette sum af 17,4 millioner kroner. Det skriver SE og HØR.

Rækkehuset ligger på en 189 kvadratmeter stor grund på Holmen i København, hvor det pensionerede Holmens Gamle Bådeværft fra 1867 er bygget om til rækkehuse.

Her har Christopher og Cecilie erhvervet sig et af de rækkehuse, som ejendomsmægler Ivan Eltoft Nielsen i salgsopstilingen beskriver som 'pivlækkert' og totalrenoveret i 2017.

Ifølge tingbogen indgik de købsaftalen i slutningen af 2020 og underskrev skødet for huset 25. januar i år, og allerede 1. februar overtog de deres nye hjem på Holmen.

'Tillykke med fødselsdagen til mig. Nyt hjem, nyt år, samme pige og samme verdensmestre. Nu fejrer vi det,' skrev Christopher 31. januar på Instagram med henvisning til, at det danske håndboldlandshold havde vundet verdensmesterskabet.

Christopher og Cecilie blev gift i 2019, og inden længe bliver de forældre for første gang, når deres datter kommer til verden.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Christopher gennem sangerens management, men det har endnu ikke været muligt.