Køber sig ind

12,5 procent.

Så meget ejer Janni Ree nu af den virksomhed, som man de seneste uger har kunnet se hende i spidsen for i reklamespots på danske tv-kanaler.

Af det offentlige danske virksomhedsregister fremgår det, at hun pr. 17. december er medejer af MocinoPlay ApS, der er firmaet bag det nye onlinekasino VinderCasino.

Over for Ekstra Bladet bekræfter forsidefruen, at hun har købt sig ind i virksomheden, som hun nu også sidder i bestyrelsen for.

- Jeg er rigtig glad for at være med i firmaet nu. Vi gik i luften for kort tid siden, men der skulle lige falde nogle praktiske ting på plads, før jeg kunne købe mig ind. Men det skulle helst ske så hurtigt som muligt, inden prisen på min andel ville stige, siger Janni Ree til Ekstra Bladet.

Som en baby

Hun fortæller, at hun er rigtig glad for nu at kunne kalde sig medejer.

- Så er der ligesom lidt mere i det for mig end bare at være ansigtet udadtil. Det er dejligt at eje noget, og jeg har jo været med helt fra start, så det er lidt som at få en baby, som man kan følge, og som forhåbentlig vokser sig stor, siger hun.

Janni Ree har haft travlt med sit nye arbejde. Hør i videoen herover, hvad Karsten synes om det.

Investeringen i kasinoet betragter Janni Ree som en fremtidssikring af sig selv og sin egen økonomi.

- Det er jo ikke sikkert, at der bliver ved med at være bud efter mig til tv-projekter. Og så kan folk i hvert fald ikke sige, at jeg bare venter på, at jeg skal arve Karstens penge. Jeg arbejder benhårdt på at sikre min egen fremtid, Jeg vil gerne sikre mig selv, siger Janni Ree.

Karsten Ree var i firmaets spæde start på tale som pengemanden bag, men han er slet ikke en del af virksomheden. I stedet er Peter Frithjof Bang - barnebarn af B&O-koncernens ene stifter - hovedejer af kasinoet. Bang grundlagde tilbage i 1984 it-virksomheden Navision, der i 2002 blev solgt til Microsoft for svimlende 11 milliarder kroner.

Det var under sloganet 'Der er så meget, kvinder ikke forstår', at Janni Ree blev et kendt ansigt i Danmark, da hun i 11 år var frontfigur på de legendariske reklamer for Danske Spil.

Før de storbarmede kampagnebilleder af blondinen hang rundtomkring i hele landet, var der ingen, der anede, hvem Janni var. Det er der blevet ændret på siden!

- Jeg gjorde det ikke for pengenes skyld, og jeg blev ikke rig af det, siger Janni Ree om tiden som storbarmet og spejlblank Oddset-babe, hvor implantaterne var ved at hoppe ud af halsen på hende.