Køber sommerhus for millioner

Anders Breinholt har investeret millioner i et sommerhus ud til vandet på Bornholm

Et stenkast fra Svaneke på Bornholm har Anders Breinholt købt sommerhus med sin hustru, Line Breinholt.

Det viser oplysninger fra Tingbogen.

Huset er et rødt bindingsværkshus, der ligger i Bølshavn ved kysten med udsigt over vandet. Det er ifølge BBR-registret 71 kvadratmeter stort, som er fordelt på fire værelser.

Ifølge boligsiden Boliga har parret givet 4,1 million for herligheden ved kysten, som de købte 5. juni i år.

Kendt nabo

Med huset følger også en kendt nabo. Lidt længere nede ad vejen har Søren Pilmark nemlig sit sommerhus, skriver Se&Hør.

Han har dog sat sit sted til salg for tæt på 7,4 millioner kroner. Den høje pris skyldes, at Søren Pilmark har et væsentligt større sommerhus på hele 197 kvadratmeter og syv værelser.