Køber sommerhus for millioner

Borgere i Hundested kan se frem til at få en vaskeægte stjerne som nabo.

Skuespilleren Sidse Babett Knudsen har nemlig købt et sommerhus i den sjællandske havneby, der ligger ud til Isefjord. Det fremgår af Tinglysningen.

Sommerhuset breder sig over 120 kvadratmeter og har fem værelser. Det er bygget i 1966 og ligger på en 1.450 kvadratmeter stor grund.

'Borgen'-stjernen har haft 2.620.000 kroner oppe ad lommen for at betale for herligheden, hun kan nyde sommeren fra.

Uvidende om 'Borgen'

I løbet af 2022 kunne Sidse Babett Knudsen igen opleves i den populære politiske serie 'Borgen', der oprindeligt kørte på DR1 mellem 2010 og 2013, og det var stort for hende at være tilbage i den rolle, fortalte hun, da Ekstra Bladet mødte hende til Robert-prisen i februar.

- Jeg synes, det er gået godt. Det var nervepirrende at gå tilbage til noget, der havde haft så godt et liv. Men det var så skønt at blive Birgitte Nyborg igen - især fordi det var med en fantastisk instruktør som Per Fly, der startede det hele, og det er en rolle, jeg simpelthen holder så meget af, fordi den er så spændende. Det var en meget stor fornøjelse, sagde hun.

Sidse Babett Knudsen i 'Borgen' i rollen som Danmarks første kvindelige statsminister Birgitte Nyborg. Foto: Mike Kollöffel/DR

Med i ny, dansk film

Hun kunne dengang også fortælle, at hun efter en række udenlandske roller igen er tilbage i hjemlandet, hvor den hemmelighedsfulde skuespiller er i gang med en ny film.

- Nu er jeg i gang med at filme noget, som jeg lige har fået at vide, at jeg ikke må sige noget om. Men det er superfedt, sagde Sidse Babett Knudsen, der dog løftede lidt af sløret for, at der er tale om en dansk film.

- Men jeg har lige fået mundkurv på, fordi der kommer en pressemeddelelse snart.

Sidse Babett Knudsen har også en rolle i den Nikolaj Lie Kaas-instruerede TV 2-serie 'Agent', hvor hun spiller sig selv. Serien har premiere på søndag 2. juli.