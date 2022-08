Køber sommerhus til 21,5 millioner

De sidste par år har langt fra stået stille for den danske instruktør Elvira Lind.

I 2018 udgav hun dokumentaren 'Bobbi Jene', som blev rost vidt og bredt. Derudover blev hun nomineret til en Oscar for kortfilmen 'The Letter Room' i 2021.

Og tilbage i april i år købte instruktøren så et sommerhus i Tisvildeleje, til intet mindre end 21,5 millioner kr.

Det viser et opslag i Tinglysningen.

Sommerhuset og grunden er tilsammen 1620 kvadratmeter.

Til dagligt bor den danske instruktør ellers i New York sammen med sin mand, den amerikanske skuespiller Oscar Isaac, som blandt andet spiller med i storfilmen 'Dune'. Parret blev gift i 2017, men de har været sammen i henved et årti.

Elvira Linds 'The Letter Room', hvor hendes mand i øvrigt spiller hovedrollen, endte dog ikke med at løbe med Oscaren. Det gjorde filmen 'Two Distant Strangers' i stedet.

Anklaget for plagiat

Elvira Lind blev efter sin Oscar-nominering anklaget af en tyrkisk instruktør, Serhat Karaaslan, for at plagiere hans kortfilm.

Det skete, fordi han mente, at plottet i Elvira Linds film 'The Letter Room' mindede en hel del om en spillefilm, han selv havde lavet. Han mente blandt andet, at hendes film skadede hans muligheder for at lave en engelsk version af sin egen, og derfor pudsede han altså advokater på hende.

Dette havde dog intet hold i sig, kunne Elvira Lind berette.

'Hverken mig eller nogle andre involverede i 'The Letter Room' havde set eller været opmærksomme på den tyrkiske film, før de tyrkiske advokater bad om økonomisk kompensation. Vores film er et fuldstændigt selvstændigt værk', sådan skrev hun bl.a. sidste år til Politiken angående anklagen.

Udover at være filmmager så har Elvira Lind også arbejdet på sexpodcasten 'The List' sammen med en veninde ved navn Kirra Cheers.