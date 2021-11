Køber vildt luksuspalæ for kæmpe millionbeløb

17.050.000.

Så mange millioner har komikeren Geo givet for sit nye hjem i Hellerup.

Det skriver Se og Hør.

Den prægtige og herskabelige villa, som den 47-årige komiker sammen med sin familie overtager 1. januar næste år, tæller 250 kvadratmeter boligareal. Derudover en kælder på 138 kvadratmeter og en garage på 20.

Geo og hans familie kommer da heller ikke til at mange plads på udendørsarealerne. Grunden tæller nemlig hele 1200 kvadratmeter.

Komikeren Geo har måttet finde det helt store beløb frem for at sikre sig sit nye hjem i Hellerup. Foto: Joachim Adrian

Far til fire

Geo og hans kone, lægen Ditte Heltboe March, har da den seneste tid også fået brug for ekstra plads.

I starten af november blev de nemlig forældre til datteren Vega.

'Engang drømte jeg om at blive optaget i The Mile High Club. Senere frygtede jeg at ende i Klub 27. Og så endte det i stedet med klub 4. Ja, jeg er nu far til fire. I går fødte min søde, smukke kone, lægen fra Aarhus, vores (seneste) lille datter, Vega', skrev Geo i et opslag på Instagram, da han afslørede den glædelige nyhed om familieforøgelsen.

Parret har i forvejen to små børn, og fra et tidligere forhold har Geo også datteren Effie, der kom til verden i 2008.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Geo, men det har i skrivende stund ikke været muligt.