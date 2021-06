Køber villa for stort millionbeløb

I mere end et årti har københavnerkommunen Frederiksberg været hjemmebane for komikeren Omar Marzouk. Her solgte han nemlig et hus sidste år, som han har boet i siden 2010.

Men nu viser det sig, at det bestemt ikke betyder et farvel til den mondæne bykommune, 'Krig, terror og andre sjove ting'-komikeren, har nemlig købt et nyt hjem på Frederiksberg for et tocifret millionbeløb.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Ifølge den netop tinglyste handel, som blev underskrevet i december sidste år, har Marzouk og hustruen, Christine Marzouk Gjerulff, nemlig givet lige præcis ti millioner kroner for en 230 kvadratmeter stor villa på Frederiksberg, som de overtog i juni.

Ligesom komikerens andet hjem i liebhaverkommunen, der blev solgt for 13,8 millioner kroner tilbage i oktober, er deres nye hjem blevet handlet i et såkaldt skuffesalg uden at have været udbudt til salg på det offentlige marked.

En handelsform, der har været flere og flere af under coronanedlukningen, hvor handelsaktiviteten på boligmarkedet steg voldsomt - og danskere mange steder har stået i kø for at købe.

Dyrt, dyrt, dyrt

Omar Marzouk bliver altså på Frederiksberg, som er landet dyreste boligområde i landets dyreste by, København.

I 2020 blev en villa på Frederiksberg således i gennemsnit solgt for en kvadratmeterpriser på omkring 65.000 kroner, hvilket altså gør området til landets dyreste sted at købe hus. Det viser tal fra Boliga.dk.

Kvadratmeterprisen svarer til, at et hus på 170 gennemsnitlige kvadratmeter sælges for mere end 11 millioner kroner, hvor landsgennemsnittet i 2020 til sammenligning lå på lige under tre millioner kroner for et hus i samme størrelse.

Omar Marzouk - som senest har været aktuel med comedy touren 'Afdanskningsbal' - kan glæde sig over at have fået sine nye Frederiksberg-kvadratmeter noget under gennemsnittet: Købsprisen på ti millioner kroner kan nemlig regnes om til en kvadratmeterpris på godt og vel 44.200 kroner.

