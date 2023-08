Køber villa for svimlende millionbeløb

Der er gang i bolighandlerne hos popstjernen Christopher og hans hustru, Cecilie Haugaard, for tiden.

Forleden kom det frem, at de havde købt en lejlighed på Papirøen i centrum af København for den nette sum af 11.250.000 kroner.

Men det er ikke den eneste bolig, parret, der for nylig er blevet forældre til deres anden datter, har erhvervet sig den seneste tid.

De har således for nylig købt en villa i Hellerup for intet mindre end 16,5 millioner kroner.

Af boligsiden Boliga fremgår det, at villaen byder på 237 kvm fordelt på otte værelser med en tilhørende grund på 910 kvm.

Huset er en gammel sag fra 1901, og på Instagram fortæller Cecilie Haugaard da også, at huset skal have den helt store tur, før de kan kalde det deres drømmehjem.

'Så er projekt 'housewarming om 1 år' sat i gang! Det er første gang, vi kaster os ud i et så omfattende renoveringsprojekt og derfor har jeg fået min veninde @fitzgerald_sarah , som sjovt nok også er den bedste, til at hjælpe os med at skabe vores drømmehus', skriver hun og fortsætter:



'Huset er fra 1901 og trænger mildest talt til en kærlig hånd, men med masser af gå på mod og Sarahs fantastiske kreative hjerne, er vi sikre på, det bliver lige præcis det hus, vi drømmer om. Et hus, som skal skabe rammen for vores lille familie', skriver hun videre.

Villaen kom på markedet i marts i år og blev til at starte med udbudt til 22.995.000 kroner. Samme måned blev prisen reguleret med 3.000.000 kroner, og i april blev villaen taget af markedet igen.

Parret har således fået villaen ned i pris med 3,5 millioner kroner.

På kort tid har kendisparret snoldet boliger for intet mindre end 28 millioner kroner.

Solgte dyrt sommerhus

Det er ikke længe siden, at kendisparret solgte deres rekorddyre rækkehus på Christianshavn, der ikke ligger mange stenkast fra den nye lejlighed, de har købt på Papirøen.

Intet mindre end 21 millioner kroner lød salgsprisen på i februar.

Parret blev tilbage i maj forældre for anden gang, da de bød velkommen til datteren Isabelle.

I forvejen har de datteren Noelle på to år.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Christopher og Cecilie Haugaard i forbindelse med deres seneste bolighandler, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

