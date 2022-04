Købt for millioner: Ribbet for inventar

Vi kender det allesammen - man har lige købt et slot til en masse millioner, og så følger inventaret ikke engang med.

Den situation står Louise Iuel Albinus i, når hun i midten af maj overtager Valdemars Slot, som hun netop har købt tilbage. Inventaret er nemlig ejet af Caroline Flemings søn, 18-årige Alexander William Fleming, som altså er nevø til Louise Iuel Albinus.

Det skriver Berlingske.

Årsagen til, at den unge nevø ejer inventaret, mens de to søstre ejede slottet, skal findes i lensbaron Niels Iuel-Brockdorffs testamente. Her arvede Alexander William Fleming nemlig alt - også slottet. Men på grund af mange års underskud overtog de to søstre slottet i 2021.

Men Louise Iuel Albinus bekræfter selv over for Berlingske, at den unge nevø fortsat ejer inventaret, og at det derfor ikke følger med i købet.

Det er Caroline Flemings søn, der ejer inventaret på slottet. Foto: Mogens Flindt

Køber trods underskud

Louise Iuel Albinus har med sin mand, Nikolaj Albinus, købt Valdemars Slot, som hun tidligere ejede halvdelen af. Det blev udbudt til salg i november 2021 for 165 millioner kroner, men det vides ikke, hvad den endelige pris blev, som de to altså har betalt halvdelen af.

Dermed forbliver slottet altså på familiens hænder, efter selskabet Valdemars Slot A/S blev sendt til tvangsopløsning på baggrund af en strid i netop familien. De to søstre kunne nemlig ikke enes om at godkende regnskabet.

Slottet havde i flere år haft underskud, og der var optaget lån for tæt på 97 millioner kroner.

Til Berlingske fortæller Louise Iuel Albinus, at parret har nogle penge selv, som de har brugt, mens de ligeledes har 'fået hjælp'. Hun uddyber dog ikke, hvem de har fået hjælp af, eller hvor meget de selv har betalt.

Hun fortæller også, at de har 'rigtig gode planer' for, hvad der skal ske på slottet i fremtiden, men heller ikke dette løfter hun sløret nærmere for. Der har tidligere været museum og udlejning af lokaler på slottet.

