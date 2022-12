Købt ud af kæmpe millionsucces

I tre år har løven Jesper Buch været en del af ejerkredsen i virksomheden Mutebox, men nu er det slut.

Selskabet deltog i DR-programmet 'Løvens Hule', hvor Jesper Buch smed 400.000 kroner for at blive en del af Mutebox, der sælger møderum og telefonbokse.

For direktøren i selskabet, Jonas Kjemtrup, er der heller ingen tvivl om, at det har været et godt samarbejde med Guerilla Capital ApS, som er Jesper Buchs investeringsselskab.

- Selvfølgelig har det været et godt samarbejde, vi har haft de personer til rådighed, som vi har haft brug for, svarer han, da Ekstra Bladet spørger til samarbejdet med løven efter programmet.

Million-omsætning

Det er heller ikke fordi, det ligefrem går dårligt for selskabet.

Den sæson af 'Løvens Hule', de var med i, løb over skærmen i 2020, og siden er det gået hurtigt for Mutebox, hvis omsætning er steget gevaldigt.

Faktisk havde firmaet i 2019 et bruttotab, som er omsætningen fraregnet en række udgifter, på -250.958 kroner, men det har i 2021 vendt sig til en bruttofortjeneste på hele 11.593.763 kroner.

Men Jonas Kjemtrup kan ikke give løven hele æren for, at det er gået så godt for selskabet. Faktisk har corona især været med til at give en hjælpende hånd.

- Jeg tænker rigtig mange parametre spiller ind. At corona kom og fuldstændig trak tæppet væk under os i de perioder, hvor landet lukkede ned, lige så meget accelererede vi på den anden side, fordi den omstilling, der var til online-møder, blev speedet op helt vildt, og det betyder jo bare, at efterspørgslen efter møderum, private rum og telefonbokse fuldstændig eksploderede bagefter, forklarer Jonas Kjemtrup.

