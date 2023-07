Købt ud: Nu er det helt slut

Efter mere end 30 år med producer Peter Aalbæk Jensen i ejerkredsen for filmselskabet Zentropa er det nu helt slut.

Ålen har ifølge MediaWatch solgt de sidste 2,48 procent, han ejede af selskabet, fordi han - forklarer filmmanden selv - mangler kontanter.

- Jeg er i gang med at bygge en by her i Herfølge (LilleSyd, red.). Det har jeg været de sidste mange år. Og det har slugt alt, hvad jeg har haft af penge. Så nu har jeg solgt de sidste ejerandele i Zentropa, siger han til mediet om beslutningen.

Hvad Peter Aalbæk har fået for procenterne, vil han ikke ud med, men han afslører, at det er 'mere, end hvad han har fortjent.'

Millionoverskud

Ejerkredsen i Zentropa tæller nu foruden medstifter og filminstruktør Lars von Trier blandt andre Nordisk Film, filmproducer Sisse Graum Jørgensen og direktør Anders Serup Kjærhauge.

Og det er en ganske sund forretning, Peter Aalbæk Jensen nu fuldt og helt har overladt i deres hænder. Det seneste regnskab for Zentropa Folket ApS viser et overskud på 18,8 millioner kroner for regnskabsåret 2022, hvilket ifølge ledelsesberetningen er 'væsentligt bedre end forventet'.

Aalbæk slår da også over for MediaWatch fast, at selskabet har kørt væsentligt bedre, siden han for syv år siden forlod posten som direktør og overlod tøjlerne til den nye ledelse.

Forventer konkurs

Selvom Peter Aalbæk Jensen altså nu har lidt flere penge at poste i sit byprojekt, fastholder han over for MediaWatch, hvad han tidligere har fortalt til Ekstra Bladet: Han forventer - nærmest håber på - en konkurs.

- Ja. Jeg interesserer mig ikke en skid for, hvad jeg har gjort, men jeg interesserer mig for, hvad jeg skal gøre. Og det bliver den by. Det er også den eneste rimeligt store sandsynlighed for, at jeg laver en gigantisk konkurs. Filmbranchen er for stabil. Det vil være dét, der for alvor kan få mig op i en anden liga, sagde han i begyndelsen af året til Ekstra Bladet.

Peter Aalbæk har aldrig holdt sig tilbage, når det kommer til at provokere og lave skandalesager.

- Men jeg mangler ligesom den der helt totale fiasko, så det vil være storslået at slutte med det, fortsatte en grinende Peter Aalbæk Jensen.

67-årige Peter Aalbæk Jensen er dog ikke fuldstændig færdig med Zentropa. Han har tidligere fortalt, at han har i sinde at være med i opstarten af de film, der skal laves på baggrund af Katrine Engbergs krimiserie om efterforskeren Liv Jensen, som Zentropa i begyndelsen af 2023 købte rettighederne til.