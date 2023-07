Kørte galt på motorvejen: Kommer med stor opfordring

Et sekunds træthed på motorvejen var skyld i, at Christina Sander og hendes familie kørte galt på vej hjem fra ferie. Det sekund hjemsøger hende nu

Kør-selv-ferien er blevet meget populært og i øjeblikket kører mange danskere om natten på vejene lige nu for at komme hurtigere frem til sommerferiedestinationen.

En af dem er tidligere radio-vært Christina Sander, der sammen med familien blev en oplevelse rigere på vej hjem fra Frankrig. En oplevelse familien hellere ville have været foruden.

I et sårbart opslag på Instagram skriver Christina Sander, at familien på vej hjem fra Frankrig kørte galt på mortovejen efter, at de havde kørt hele natten uden at have lukket et øje.

Trætheden tog over

Begge parter var ifølge Christina Sander i virkeligheden for trætte til at køre bilen hjem, men med to timer tilbage valgte parret at forsætte kørslen.

'Et sekunds uopmærksomhed. Ét sekund', skriver Christina Sander til et billede, hvor hun står på hospitalet og tilføjer:

'Vi er alle okay, heldigvis. Jeg har bøjet alle de ribben, som sidder under selen og fået en del hudafskrabninger, og Uma bed sig i læben, men det er simpelthen omfanget. Og jeg kan slet ikke begribe, hvor heldigt det er'.

Nu kommer Christina Sander med en opfordring til alle andre, der lige nu har valgt kør-selv-ferien.

'Jeg ved, at mange kører om natten lige nu. At man som forælder presser sig selv til grænsen, fordi man gerne vil gøre køreturen skånsom for børnene. Men lov mig, at I lytter til jeres træthed.'

'For efter ét sekunds uopmærksomhed i vores bil og et kæmpe brag, kom dét sekund, hvor jeg endelig fattede, hvad der var sket. Jeg sad med et knust vindue udover mig og glasskår i munden og øret og nede i bh’en, og jeg skulle vende mig om og kigge på bagsædet, for at se om vores børn var okay', skriver Christina Sandet.

I dag priser Christina Sander sig lykkelig over, at det eneste familien mistede den dag, var deres bil. Heldigvis kunne de selv få børnene ud af bilen, der selvfølgelig alle var påvirket af situationen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Christina Sander, der lige nu stadig er meget berørt af situationen og derfor ikke har yderligere kommentarer til episoden. I dag har familien det godt trods omstændighederne.