Kollega med Lego-arving: - Nu bliver vi de største

Karsten Ree og den ene gren af Lego-arvingerne går sammen om at skabe global gartnerikoncern.

Kirk Kapital, der ejes af Kirk Johansen-familien, der er efterkommere af Ole Kirk Christiansen, der etablerede Lego, og Karsten Ree Holding har i fællesskab købt selskabet Ellepot, det skriver Finans.

Over for Ekstra Bladet fortæller Karsten Ree, at han vil blive den stærkeste aktør på markedet for bæredygtig dyrkning af planter og afgrøder. Derfor bliver Ellepot fusioneret med konkurrent-selskabet Plantpaper Holding ApS, hvor Karsten Ree er hovedaktionær.

- Nu bliver vi de største. Vi stopper konkurrencen i forhold til, om det skal være papir eller plastik. Vi laver produkter på papir, hvor Ellepot har lavet på plastik. Vi vil gerne fortsætte med at lave det på papir, siger Karsten Ree.

Plantpaper ejer selskabet Sungrow, der har patent på et nedbrydeligt og komposterbart papirmateriale til produktion af plantepotter, som har været konkurrent til Ellepot i mange år.

Millionoverskud

Kirk Kapital og Karsten Ree Holding vil hver eje 48 procent af den nye koncern, mens ledelsen ejer de resterende aktier.

Det er første gang, de to familier slår sig sammen i en fælles investering, og Karsten Ree glæder sig til at se, hvor det bærer hen.

- Det er meget interessant. De gør sig lidt i det samme som os, de er også investeringsforetagende, men bevæger sig normalt i et andet segment, end vi gør.

- Når man samarbejder med folk som Kirk, kan man måske også finde andre objekter at kaste sig over en anden dag, hvis man kan lide hinanden.

Karsten Ree ser frem til samarbejdet med Kirk-familien, der med sin baggrund som familieejede virksomhed, ligesom hans eget selskab, deler samme værdisæt.

Ellepot, der udvikler og producerer maskiner, systemer og bakker til gartnerier verden over, har netop offentliggjort virksomhedens største overskud nogensinde med 24 millioner kroner. Det er altså en sund virksomhed, de to familieejede selskaber køber sig ind i.