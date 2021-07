Kom for sent til egen premiere

Når klokken ringer starter filmen i biografen, og der er altså ingen undtagelse.

Det var derfor en forpustet Rosalinde Mynster, der kom løbende, 15 minutter efter sidste ring, til Imperial biograf i København, hvor filmen 'Hvor kragerne vender' i dag har gallapremiere.

- Jeg kommer direkte fra Grønnegårds Teatret, hvor jeg lige havde spillet. Jeg måtte stå i garderoben og fjerne min sminke for at tage noget nyt på. Jeg havde Pjerrot agtig sminke på, så jeg blev nødt til at fjerne det først, griner Rosalinde Mynster og undskylder over hende forsinkelse.

'Hvor kragerne vender' er et humoristisk drama, der handler om Laura, der vender tilbage til sin hjemstavn for at deltage i broderens bryllup. Og lige netop bryllupper er ikke langt fra Rosalinde Mynters egen private hverdag.

I filmen spiller Rosalinde Mynster Bodil Jørgensens datter, og det er ikke første gang, de to stjerner spiller sammen. De har nemlig en fortid sammen i 'Badehotellet'. Foto: Linda Johansen

Til september skal hun nemlig giftes med sin forlovede Andreas Pedersen.

- Der er ikke så meget styr på det endnu. Vi finder ud af det lidt langsomt, siger Rosalinde Mynster om sit kommende bryllup.

- Det bliver en stor fest ude på landet med rigtig mange mennesker. Vi er alle vaccineret, så vi håber på at alle kan komme.

- Skal i giftes i kirke eller der hvor I holder festen?

- Vi vil meget gerne giftes i naturen på en eller måde, vi ved ikke helt, hvordan endnu.