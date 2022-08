Komiker afslører klam historie

Komikeren Torben Chris' sprøde røst gjaldede tirsdag ud over campingområdet Kærligheden på Smukfest, hvor han kommenterede et hæsblæsende ræs blandt festivalgængerne.

Her havde seks personer takket ja til at deltage i et vanvidsræs klædt ud i dyrekostumer, hvor de både væltede rundt og tæskede hinanden med bat, som det kan ses i videoen over artiklen.

I midten stod Torben Chris og kommenterede slagets gang, og han var da også ét stort smil, da Ekstra Bladet fangede ham efter konkurrencen, da præmien på 500 kroner var uddelt.

- Det er essensen af god festival. De her opvarmningsdage handler jo bare om at finde på noget virkelig idiotisk, man kan underholde sig selv med, siger han i videoen over artiklen, hvor han forklarer om løbet med et grin:

- Du løber rundt på en bane. Der er brun sæbe, stød-armbånd og man er blind. Og så slår man sig ad helvedes til. Men det kan godt være, at der er to-tre mennesker, der slår sig ad helvedes til, men så er der til gengæld 800 mennesker, der er rigtig godt underholdt i et kvarter. Det er en byttehandel, man altid tager på en festival.

Torben Chris bliver kun til fredag på Smukfest, men på Samsø Festival kører han tilsyneladende linen ud. Foto: Per Lange

Spiste af nøgen mand

Undervejs i konkurrencen opfordrede han folk til at finde deres ja-hat frem og gemme nej-hatten væk.

- Hvad er det mest ja-hat-agtige, du har gjort på en festival?

- Arh..., indleder han og fortæller så sin historie.

- Denne her historie havde jeg faktisk glemt, indtil jeg kom på Samsø Festival i år. Men der var en fremmed mand, der tog ja-hatten på og gik nøgen rundt - kun iført to pizzaslices, som han havde sat på kroppen med gaffatape. Jeg kan tydeligt huske, at jeg gik rundt i det meste af en dag (og så på det, red.). Men så på et tidspunkt, så syntes mig og Jøden (rapper, red.), at nu kunne det være nok, og så satte vi os lige ned og åd de der pizzaslices af ham.

- Det syntes jeg var rimelig ja-hat-agtigt, griner han.

- Altså, hvor stiv var du?

- Stiv nok til at jeg ikke kunne huske det, da han kom i år og viste mig billederne.

Torben Chris er efterhånden blevet 45 år, og derfor har han ikke planer om at blive hele ugen ud på festivalen.

- Jeg er her indtil fredag, for jeg har nogle optagelser mandag. Så kan jeg ikke være her lørdag og søndag også, hvis jeg skal have noget stemme tilbage. Jeg har nået en alder, hvor man efter tre-fire dage mærker, at ens røv ikke er 20 år længere.