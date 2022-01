Komiker i romantisk brøler: - Jeg var færdig af grin

Simon Talbot håbede at hjælpe to forelskede fra publikum, men forsøget mislykkedes mildest talt

Der var udelukkende gode intentioner, da komiker Simon Talbot i weekenden faldt over en besked i sin indbakke, som han besluttede at dele.

En kvinde, der havde været inde at se onemanshowet 'Optur', som Talbot i øjeblikket turnerer land og rige rundt med, havde modtaget hede blikke fra en fyr på rækken bag hende, og derfor bad hun komikeren, om han ikke kunne hjælpe med at bringe dem sammen.

Men hans forsøg på at lege Kirsten Giftekniv gik ikke helt, som han havde håbet, fortæller han i et opslag på Instagram. Fyrens kæreste, som havde været med ham til showet, meldte sig nemlig på banen efter kort tid.

Da Ekstra Bladet fanger Simon Talbot over telefonen, forklarer han, at han lod sig fange af romantikken.

- Min indbakke er fyldt med beskeder, lige fra om jeg vil optræde til en 17-års fødselsdag, hvor jeg kan få lov til at drikke med bagefter, til helt reelle forespørgsler, og det er ikke alt, der går igennem til mig, men denne her opsnappede jeg, siger han og fortsætter:

- Jeg har før fået en besked fra en, der gerne ville fri til et show, og det lavede vi en rigtig sød ting ud af og gik all in på laser og konfetti. Så jeg blev revet med af den romantiske stemning her. Det ville jo have været sjovt, hvis han dukkede op, og de så friede til hinanden til mit næste onemanshow.

Blev ikke sur

Ganske kort tid efter han havde delt opslaget, fik han dog en besked, der lagde en dæmper på amorinerne.

- Jeg ved ikke, hvor meget konfetti og laser, der bliver fyret af til parterapi, for det var nok mere den stemning, der var, siger han med et grin og tilføjer:

- Men kæresten var helt med på, at jeg delte opslaget, og jeg var færdig af grin over det selv. Det er også væltet ind med beskeder fra folk, der har haft det sjovt over det. Den eneste, der nok ikke griner, er hende, der måske sidder nu og hører 'All by My Self'.

Simon Talbot turnerer med showet 'Optur' helt frem til juni, så hvis man selv håber på en romantisk oplevelse blandt publikum, er der rig mulighed for at udforske det.

