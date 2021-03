Komiker jubler: Far for anden gang

Den 36-årige komiker Heino Hansen er blevet far til sit andet barn.

Det oplyser komikeren i et opslag på sin Instagram. I opslaget, hvor der et billede af faren med sin lille ny, står der:

'Heino junior part II kom til verden 8:22'.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

I en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet tilføjer Heino Hansen om den glædelige nyhed.

'Fødslen gik godt, jeg fulgte den nøje fra start til slut med det ene øje, og holdt øje med min kone med det andet. Nu ser jeg frem til et par ugers barsel, og så må regeringen derefter godt åbne op, for at jeg kan komme afsted på tour, så jeg kan få lidt søvn på hotellerne.' skriver komikeren og tilføjer:

'Barnets mor kæmpede en brav kamp, og hun er den sejeste, jeg kender, og jeg kender altså både Thomas Hartmann og L.O.C.'

Derudover sender komikeren også en tak ud til landets sundhedspersonale.

'Og så er jeg taknemmelig for de professionelle jordemødre, sygeplejersker og læger vi har her til lands. De hjælper et nyt menneske til verden, mens den ene forælder er ved at besvime, og den anden er ved at føde.'

Parret blev gift i 2018 og har sammen sønnen Ferdinand, der kom til verden året efter.

