Komiker: - Kunne ikke se folk i øjnene

De fleste kender komiker og tv-vært Jonatan Spang som ham, der hver uge toner frem på skærmen med uge aktuel satire i 'Tæt På Sandheden' på DR2, hvor han giver seerne mulighed for at grine af ugen, der er gået.

Men det er ikke alt, der har været lige sjovt i den garvede komikers liv. Det afslører han i Heartbeats podcast 'Fiasko' med Tommy Ahlers i værtsstolen, der tager andre folks fiaskoer under kærlig behandling.

En af dem, der fortæller ærligt om sit livs fiasko, er Jonatan Spang, hvis spillefilm 'Talenttyven' fra 2012, som den garvede komiker selv har skrevet, spillet med i og instrueret, bød på noget af en udfordring.

- Jeg har aldrig prøvet noget, der var så meget knald eller fald. Og det der gør den til en kæmpe fiasko for mig, det er jo, at der kom ikke lige så mange ind og se den, som vi havde regnet med. (…) Jeg følte ikke, jeg kunne se folk i øjnene, indrømmer Jonatan Spang i podcasten.

Jonatan Spang er vært på satireprogrammet 'Tæt På Sandheden' på DR2. Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR

Den noget dårlige modtagelse af komediefilmen fik ram på 43-årige Spang i en grad, så han måtte udskyde sit onemanshow 'Bryllup' et halvt år, selvom han havde materialet på plads, og billetterne var i salg. Der skulle nemlig gå noget tid, før han følte sig klar til at møde publikum igen.

Det kan godt være, at Jonatan Spang forbinder spillefilmen med en fiasko, men intet er så dårligt, at det ikke er godt for noget. Efterfølgende ændrede komikerens prioriteter sig i forhold til nye projekter, og gennem årene er han blevet bedre til at sortere i dem med henblik på at levere det bedste resultat.

Ekstra Bladet har forsøgt at indhente en kommentar fra Jonatan Spang, men det har i skrivende stund ikke været muligt.